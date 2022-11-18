Александр Робак появится в премьере сериала «Без правил»

Сюжет сериала рассказывает о жестоком противостоянии честной женщины и криминального авторитета. Сергей Галямин узнаёт, что на территории заброшенного пионерлагеря находятся уникальные минеральные источники – настоящая золотая жила, на которой можно построить новую туристическую империю. Но есть одна загвоздка: эта земля уже принадлежит Ольге Лебедевой – решительной женщине, готовой бороться за свои принципы. В конфликт героев Гоши Куценко и Елизаветы Боярской вскоре оказываются втянуты близкие последней: бизнес-партнёр Михаил Варнаков в исполнении Константина Крюкова, спивающийся муж Николай, которого играет Дмитрий Чеботарёв («Вампиры средней полосы»), и отсидевший 10 лет в тюрьме Саша Борец – бывший бизнес-партнёр Галямина, теперь выступающий на стороне Лебедевой. В харизматичном образе человека с тяжёлой судьбой, но правильными взглядами на жизнь, на экране появится наш земляк Александр Робак, в последнее время очень востребованный как в сериалах, так и в большом кино.