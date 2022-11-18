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2 часа назад

Александр Робак появится в премьере сериала «Без правил»

Uralpress.Ru

На телеканале ТВ-3 состоится премьера драматического сериала «Без правил».

Александр Робак появится в премьере сериала «Без правил»
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

В понедельник, 21 ноября, в 22:15 на телеканале ТВ-3 состоится премьера драматического сериала «Без правил» с участием Елизаветы Боярской, Гоши Куценко и Александра Робака – актёра, родившего и выросшего в городе Златоуст Челябинской области.

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Сюжет сериала рассказывает о жестоком противостоянии честной женщины и криминального авторитета. Сергей Галямин узнаёт, что на территории заброшенного пионерлагеря находятся уникальные минеральные источники – настоящая золотая жила, на которой можно построить новую туристическую империю. Но есть одна загвоздка: эта земля уже принадлежит Ольге Лебедевой – решительной женщине, готовой бороться за свои принципы. В конфликт героев Гоши Куценко и Елизаветы Боярской вскоре оказываются втянуты близкие последней: бизнес-партнёр Михаил Варнаков в исполнении Константина Крюкова, спивающийся муж Николай, которого играет Дмитрий Чеботарёв («Вампиры средней полосы»), и отсидевший 10 лет в тюрьме Саша Борец – бывший бизнес-партнёр Галямина, теперь выступающий на стороне Лебедевой. В харизматичном образе человека с тяжёлой судьбой, но правильными взглядами на жизнь, на экране появится наш земляк Александр Робак, в последнее время очень востребованный как в сериалах, так и в большом кино.

«Меня сразу зацепил сценарий «Без правил», мне было интересно «лепить» своего Борца. Надеюсь, что герой получился объёмным и неоднозначным. В этом проекте вообще всё сошлось, и самое главное – команда: съёмочная группа 1-2-3 Production и замечательные партнёры Лиза Боярская, Гоша Куценко, Сергей Жарков, Игорь Хрипунов и режиссёр Иван Китаев, с которым мы смотрели в одну сторону. Это наш первый совместный проект и, думаю, мы ещё поработаем», - делится впечатлениями о съёмках в сериале Александр Робак.

6-серийный остросюжетный драматический проект «Без правил» производства кинокомпании 1-2-3 Production и режиссёра Ивана Китаева («Бывшие») – одна из самых ярких сериальных премьер этого года, оценённая пользователями «КиноПоиска» на 7,6/10 и удостоенная множества положительных отзывов. Новые серии – с 21 ноября по будням, с понедельника по четверг, в 22:15 на ТВ-3.

Сериалы,Бывшие,Иван Китаев,Игорь Хрипунов,Ольга Лебедева,Александр Робак,Сергей Жарков,Михаил Варнаков,Дмитрий Чеботарев,Константин Крюков,Гоша Куценко,Елизавета Боярская,
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