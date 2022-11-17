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17 ноября

Вышел первый трейлер анимационного сериала Sonic Prime

Чемпионат.com

Netflix выпустил первый трейлер анимационного сериала Sonic Prime про синего ежа Соника и его друзей. 24-серийное шоу выйдет в онлайн-кинотеатре 15 декабря.

Вышел первый трейлер анимационного сериала Sonic Prime
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сюжету после очередной битвы с доктором Эггманом знаменитый маскот SEGA загадочным образом попадёт в другую версию своего мира. Там он встретит немного изменившихся друзей — Наклза, Руж, Эми Роуз и Тейлза. Сонику придётся привыкнуть к новому миру, а также посетить другие необычные части общей мультивселенной, чтобы восстановить её и спасти товарищей.

Sonic Prime — второй мультсериал в истории франшизы, который сделали с помощью 3D-анимации. Первым был Sonic Boom, который вышел в 2017 году.

Новый мультсериал про сверхзвукового ежа создали студии WildBrain, Man of Action и сама SEGA.

Сериалы,Netflix,
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