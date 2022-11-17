Вышел первый трейлер анимационного сериала Sonic Prime

По сюжету после очередной битвы с доктором Эггманом знаменитый маскот SEGA загадочным образом попадёт в другую версию своего мира. Там он встретит немного изменившихся друзей — Наклза, Руж, Эми Роуз и Тейлза. Сонику придётся привыкнуть к новому миру, а также посетить другие необычные части общей мультивселенной, чтобы восстановить её и спасти товарищей.