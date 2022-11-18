Филипп Янковский рассказал о работе с Анастасией Ивлеевой

"Настя очень волновалась, потому что это ее дебют в большом кино. Но она очень талантливая девочка. Мало того, что она красавица и умница, так она оказалась еще и очень органичной, очень способной, желающей обучаться, развивающейся прямо в процессе фильма", - сказал он, добавив, что роль Ивлеевой очень подошла.