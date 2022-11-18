Филипп Янковский рассказал о работе с Анастасией Ивлеевой

Актер Филипп Янковский рассказал о работе с актрисой Анастасией Ивлеевой на съемках сериала "Монастырь". Его слова приводит aif.ru.
По сюжету, герой Янковского - батюшка в монастыре, где пытается найти убежище пытающаяся противостоять соблазнам героиня Ивлеевой.
"Настя очень волновалась, потому что это ее дебют в большом кино. Но она очень талантливая девочка. Мало того, что она красавица и умница, так она оказалась еще и очень органичной, очень способной, желающей обучаться, развивающейся прямо в процессе фильма", - сказал он, добавив, что роль Ивлеевой очень подошла.
Кроме того, отметил артист, Ивлеева разнообразила свою роль по сравнению с первоначальным сценарием.
"Привнесла туда какие-то свои краски. Настя вообще была душой нашей компании, обаяла всю группу. Прекрасно работала, ни разу не опоздала, всегда знала текст. Показала свой уровень профессионализма, в котором мы и не сомневались", - признался он.
Премьера сериала "Монастырь" состоялась в кинотеатре "Художественный" в Москве 17 ноября.