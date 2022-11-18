Константин Крюков стал ведущим сериала об арт-кураторах

Документальный сериал "Креативный класс" выйдет онлайн 20 ноября, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
Ведущим шестисерийного проекта о креативных индустриях и их представителях стал актер Константин Крюков. О своем творческом пути, востребованности и успехе расскажут, в частности, арт-кураторы, геймдизайнеры, архитекторы, сценические дизайнеры.
"Герои проекта – лидеры своих профессий, который рассказывают о том, почему решили заниматься именно этой деятельностью, как начинали и с какими трудностями столкнулись. Они показывают место своей работы, рассказывают о тонкостях и объясняют, почему их труд важен", - уточнили в пресс-службе.
Производством сериала "Креативный класс" занималась студия "Диджитал Ньюс" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).