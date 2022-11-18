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1 час назад

Константин Крюков стал ведущим сериала об арт-кураторах

Газета.Ru

Документальный сериал "Креативный класс" выйдет онлайн 20 ноября, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Константин Крюков стал ведущим сериала об арт-кураторах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ведущим шестисерийного проекта о креативных индустриях и их представителях стал актер Константин Крюков. О своем творческом пути, востребованности и успехе расскажут, в частности, арт-кураторы, геймдизайнеры, архитекторы, сценические дизайнеры.

"Герои проекта – лидеры своих профессий, который рассказывают о том, почему решили заниматься именно этой деятельностью, как начинали и с какими трудностями столкнулись. Они показывают место своей работы, рассказывают о тонкостях и объясняют, почему их труд важен", - уточнили в пресс-службе.

Производством сериала "Креативный класс" занималась студия "Диджитал Ньюс" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Сериалы,Константин Крюков,Институт развития интернета,
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