Константин Крюков стал ведущим сериала об арт-кураторах

"Герои проекта – лидеры своих профессий, который рассказывают о том, почему решили заниматься именно этой деятельностью, как начинали и с какими трудностями столкнулись. Они показывают место своей работы, рассказывают о тонкостях и объясняют, почему их труд важен", - уточнили в пресс-службе.