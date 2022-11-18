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1 час назад

По антиутопии "Атлант расправил плечи" хотят снять сериал

Газета.Ru

Медиакомпания The Daily Wire выкупила права на книгу Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", чтобы снять по ней сериал-адаптацию, пишет Deadline.

По антиутопии "Атлант расправил плечи" хотят снять сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Генеральный директор фирмы Джереми Боринг подтвердил заключение сделки и уточнил, что проект будут снимать для стримингового сервиса Dailywire+.

Дата премьеры пока неизвестна.

Антиутопия Айн Рэнд была впервые опубликована в США в 1967 году. По сюжету американский частный бизнес активно страдает от все более обременительных законов. Вице-президент крупной железнодорожной компании Дагни Таггерт и ее любовник, сталелитейный магнат Хэнк Риарден обнаруживают, что некто по имени Джон Голт убеждает других предпринимателей отказаться от своей деятельности.

Сериалы,Атлант расправил плечи,Айн Рэнд,
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