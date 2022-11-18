По антиутопии "Атлант расправил плечи" хотят снять сериал

Антиутопия Айн Рэнд была впервые опубликована в США в 1967 году. По сюжету американский частный бизнес активно страдает от все более обременительных законов. Вице-президент крупной железнодорожной компании Дагни Таггерт и ее любовник, сталелитейный магнат Хэнк Риарден обнаруживают, что некто по имени Джон Голт убеждает других предпринимателей отказаться от своей деятельности.