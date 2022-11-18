Кроме «Доктора Хауса»: 7 классных сериалов про врачей

Некоторые врачи ежедневно сталкиваются со сложными ситуациями, принимая решения о лечении своих пациентов. Часто симптомы указывают на разные болезни, а на дополнительные обследования нет времени. К выходу третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из семи сериалов про жизнь работников медицинских учреждений.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Тест на беременность» (2014–...)

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Работа в отделе обсервации безумно сложная — привозят не до конца обследованных пациенток, которым нужна сложная помощь. Даже с самыми трудными задачами справляется Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), новая заведующая акушерским отделением. Ее личная жизнь полна тайн: когда-то женщина встречалась с замужним чиновником, а после расставания узнала о беременности.

2 «Хороший доктор» (2017–...)

Проект от создателей «Доктора Хауса» (2004–2012). У Шона Мерфи (Фредди Хаймор) аутизм и синдром саванта, делающие его гениальным в некоторых областях. Так Шон одарен в медицинской сфере и ничего не понимает в обычной жизни. С социализацией мужчине помогает президент больницы доктор Аарон Гласман (Ричард Шифф), берущий юное дарование к себе на работу.

3 «Учитель Ким, Доктор романтик» (2016–...)

Когда-то Пу Ен-джу (Хан Сок-кю) был самым известным хирургом Сеула, к нему мечтали попасть все люди, оказавшиеся в беде. Но после трагического инцидента Ен-джу исчезает, меняет имя и переводится в небольшой госпиталь на севере страны. Там он становится ментором молодых врачей, не знающих подводные камни профессии.

4 «Больница Никербокер» (2014–2015, реж. Стивен Содерберг, Барри Дженкинс)

До двадцатого века медицина напоминала скорее шарлатанство, чем реальную науку, учащуюся на своих ошибках. Нью-Йорк, 1900 год, антисанитария, взяточничество в государственных учреждениях процветает, анестезию и дезинфекцию еще не изобрели. В этом аду доктор Джон Тэкери (Клайв Оуэн) изучает методы кесарева сечения, но из-за череды провалов все хуже чувствует себя ментально, из-за этого пьет и принимает наркотики.

5 «Темпл» (2019)

Не каждый человек может прийти в больницу и открыто попросить о помощи, многие желают остаться анонимными. Уважаемый в индустрии хирург Дэниел Милтон (Марк Стронг) открывает подпольную клинику внутри заброшенной станции метро. Его не волнуют деньги: он ищет лекарство для жены.

6 «Склифосовский» (2012–..., реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова)

У доктора Брагина (Максим Аверин) в жизни нет ничего, кроме работы, он привык работать две смены подряд. Из череды проведенных операций его выдергивает заведующая отделом неотложной хирургии Лариса (Ольга Красько), увидевшая в ощетинившимся мужчине одинокого человека.

7 «Призрачный доктор» (2022, реж. Пу Сон-чхоль)