Кроме «Доктора Хауса»: 7 классных сериалов про врачей

Некоторые врачи ежедневно сталкиваются со сложными ситуациями, принимая решения о лечении своих пациентов. Часто симптомы указывают на разные болезни, а на дополнительные обследования нет времени. К выходу третьего сезона популярного сериала «Тест на беременность» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION составили список из семи сериалов про жизнь работников медицинских учреждений.
Работа в отделе обсервации безумно сложная — привозят не до конца обследованных пациенток, которым нужна сложная помощь. Даже с самыми трудными задачами справляется Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), новая заведующая акушерским отделением. Ее личная жизнь полна тайн: когда-то женщина встречалась с замужним чиновником, а после расставания узнала о беременности.
Проект от создателей «Доктора Хауса» (2004–2012). У Шона Мерфи (Фредди Хаймор) аутизм и синдром саванта, делающие его гениальным в некоторых областях. Так Шон одарен в медицинской сфере и ничего не понимает в обычной жизни. С социализацией мужчине помогает президент больницы доктор Аарон Гласман (Ричард Шифф), берущий юное дарование к себе на работу.
Когда-то Пу Ен-джу (Хан Сок-кю) был самым известным хирургом Сеула, к нему мечтали попасть все люди, оказавшиеся в беде. Но после трагического инцидента Ен-джу исчезает, меняет имя и переводится в небольшой госпиталь на севере страны. Там он становится ментором молодых врачей, не знающих подводные камни профессии.
До двадцатого века медицина напоминала скорее шарлатанство, чем реальную науку, учащуюся на своих ошибках. Нью-Йорк, 1900 год, антисанитария, взяточничество в государственных учреждениях процветает, анестезию и дезинфекцию еще не изобрели. В этом аду доктор Джон Тэкери (Клайв Оуэн) изучает методы кесарева сечения, но из-за череды провалов все хуже чувствует себя ментально, из-за этого пьет и принимает наркотики.
Не каждый человек может прийти в больницу и открыто попросить о помощи, многие желают остаться анонимными. Уважаемый в индустрии хирург Дэниел Милтон (Марк Стронг) открывает подпольную клинику внутри заброшенной станции метро. Его не волнуют деньги: он ищет лекарство для жены.
У доктора Брагина (Максим Аверин) в жизни нет ничего, кроме работы, он привык работать две смены подряд. Из череды проведенных операций его выдергивает заведующая отделом неотложной хирургии Лариса (Ольга Красько), увидевшая в ощетинившимся мужчине одинокого человека.
Го Сын-так (Ким Бом) — сын директора больницы, который хорошо разбирается в медицине, но боится крови. Парень завидует более талантливому, но высокомерному хирургу с «золотыми руками» Чха Ен-мину (Рейн). Все так бы и продолжалось, если бы в Сын-така не вселился магический дух.