«Флейшман в беде»: идеальное умное драмеди

17 ноября на Hulu вышел один из главных сериалов осени, который пока, впрочем, находится в тени более громких релизов. «Флейшман в беде» — экранизация одноименного книжного бестселлера Тэффи Бродессер-Акнер, штатной журналистки The New York Times Magazine, дебютировавшей с этим романом в большой прозе. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, почему этот сериал о трудностях взрослой жизни в большом городе станет самым утешающим киночтивом сезона.

"Флейшман в беде" — дебютный роман журналистки Тэффи Бродессер-Акнер, с которым она запустила свою сольную литературную карьеру. Книга вышла в 2019 году и мгновенно стала бестселлером по версии больших изданий: The New York Times, Time, Vanity Fair, Vogue, GQ и The Guardian рассыпались в восторгах.