Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон

Студия HBO объявила о продолжении сериала «Белый лотос». К выходу готовится третья часть драмеди. Об этом сообщает издание Deadline.
Известно, что сам сериал появился во время пандемии коронавируса, и успел стать одним из популярных визуальных продуктов сети Warner Bros. Discovery. По официальным данным компании данный слот собрал 7,6 млн уникальных просмотров.
В первом сезоне зрителям рассказывалась история о тайнах и интригах, которые плели гости «Белый лотос» на Гавайях. Второй сезон перенёс героев на Сицилию.
Подробности сюжетной линии третьего сезона создатели сериала пока держат в секрете. Место проведения съемок также неизвестно.