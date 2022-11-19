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3 часа назад

Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон

runews24.ru

Студия HBO объявила о продолжении сериала «Белый лотос». К выходу готовится третья часть драмеди. Об этом сообщает издание Deadline.

Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон
Фото: runews24.rurunews24.ru

Известно, что сам сериал появился во время пандемии коронавируса, и успел стать одним из популярных визуальных продуктов сети Warner Bros. Discovery. По официальным данным компании данный слот собрал 7,6 млн уникальных просмотров.

В первом сезоне зрителям рассказывалась история о тайнах и интригах, которые плели гости «Белый лотос» на Гавайях. Второй сезон перенёс героев на Сицилию.

Подробности сюжетной линии третьего сезона создатели сериала пока держат в секрете. Место проведения съемок также неизвестно.

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