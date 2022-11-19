Настя Ивлеева сыграла голой в новом сериале

На «Кинопоиске» вышли первые эпизоды сериала «Монастырь», в котором одну из главных ролей сыграла Настя Ивлеева. Сразу после премьеры Интернет уже «взорвала» одна из интимных сцен — в ней популярная блогерша разделась и показала грудь.

По сюжету «Монастыря», Мария — обаятельная тусовщица, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка выходит из-под контроля и теперь Марии грозит тюрьма, ее преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности. Тогда девушка решает укрыться в стенах монастыря.