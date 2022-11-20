Обзор сериала «1899» — нового хита от авторов «Тьмы»

Сериалы уровня «Тьмы» выходят редко. Баран Бо Одар и Янтье Фризе годами продумывали сюжет, дорабатывали арки персонажей и гадали, как шокировать зрителя. Казалось бы, концепция путешествий во времени, где змей пожирает свой же хвост, не нова. Но авторы подали тему столь логично и увлекательно, что весь мир пришёл в восторг.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Бо Одару и Фризе не понадобились ни огромные бюджеты, ни известные актёры. Ещё и сценарий не щадил зрителя. Чтобы разобраться, кто чей сын, отец и брат, требовались мудрёные таблицы.

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Претензии были разве что к третьему сезону, где к прыжкам во времени добавили ещё одну мистическую плоскость. Но даже это не испортило впечатлений. «Тьма» заслуженно стала одним из лучших сериалов последних лет.

Неудивительно, что новый проет Бо Одара и Фризе сильно ждали. К тому же Netflix выделила творцам солидный бюджет, а ведущие роли заняли заметные актёры. Но этого не хватило, чтобы повторить успех «Тьмы».

«1899» — красивый и безумно интересный сериал, который нужно смотреть. Но новинке не хватает продуманности и логичности прошлого творения.

Слишком сложная история-головоломка

Корабль «Цербер» — огромное и навороченное судно, которое перевозит мечтателей из Европы в США. На борту собрались пассажиры из разных стран и сословий. Богатый испанец-нарцисс, потерявший семью немец, семейная пара из Франции с кризисом в отношениях, депрессивные китаянки, польский кочегар и так далее.

Они разные, но всех кое-что объединяет. Каждый пассажир бежит от призраков прошлого: один совершил убийство, второй смертельно болен, третий потерял дом. Герои верят, что в Америке грехи забудутся, а у каждой проблемы найдётся решение.

Впрочем, есть и другая тема для разговоров. Четыре месяца назад посреди океана потерялся огромный корабль «Прометей». Пассажиры надеются, что их не постигнет та же участь, но чертовщина происходит в первой же серии. Эпипаж получает передачу с потерянного корабля. Капитан сворачивает с курса, находит потерянное судно и даже ступает на его борт. Но там никого нет: пассажиры пропали, а оборудование испорчено — с «Прометея» физически не могли подать сигнал. А ещё на судне находят странного мальчика, который не говорит ни слова.

Ну а дальше героев ждёт полное безумие, которое раз за разом взрывает мозг. Не буду спойлерить, просто поверьте: «Тьма» отдыхает.

Сюжет очень интригует. Первая же серия удивляет безумной чертовщиной и захватывает внимание. Авторы снова придумали интересную загадку — пока не посмотрите все восемь эпизодов, не успокоитесь. Но есть и проблема.

«Остаться в живых» в худшем и лучшем смысле

Несмотря на приключения во времени, «Тьму» полюбили за логичность. Сериал объяснял правила, по которым работает мир, и всегда им следовал. Зритель понимал, что герои не найдут инопланетян и не встретят жутких монстров — всё это просто не вписывалось во вселенную. Только третий сезон немного испортил концепцию.

Фишка была в другом. Кем станет герой в будущем или прошлом? Как персонажи сойдутся в нужной точке? Что изменит их характеры и из классных ребят превратит в злодеев? Именно эти вопросы увлекали.

В «1899» подход другой. Авторы не ограничивают себя правилами и забывают о логике. В мире возможно всё: вообразите нечто невероятное, и, скорее всего, это случится. Именно поэтому новинка так напоминает «Остаться в живых», просто вместо острова — большой корабль. Чуть ли не каждый эпизод порождает новые вопросы — и отвечать на них никто не спешит.

Подход, когда зрителя без остановки удивляют, сам по себе не что-то плохое. Он делает сюжет непредсказуемым и избавляет от претензий в духе «это уже было в Симпсонах». Но «Остаться в живых» показал, что важно не только задать вопросы, но и дать достойные ответы. Или хотя бы выложить подсказки, чтобы зритель сам докопался до истины.

Увы, финал первого сезона «1899» отвечает только на часть вопросов. Авторы разобрались с основной сюжетной линией — при этом не самым элегантным способом. А объяснение половины тайн отложили на потом. Понятно, что авторы намерены продолжить историю, но концовка оставляет странное послевкусие.

Дорого и очень красиво

Из-за логики и чётких правил сценарий «Тьмы» впечатлял сильнее. А вот в плане визуала «1899» обходит прошлый хит. Netflix выделила шоураннером большой бюджет, и каждый цент потратили с умом.

Авторы построили изумительные декорации, наняли крутых операторов, купили лучшую аппаратуру и не боялись труда. Без графики и зелёного фона не обошлось, но если для хорошего кадра требовалось выйти в море, команда делала это. Поэтому сериал получился невероятно красивым: картинка сочная, антураж реалистичный, костюмы восхитительные.

Также на атмосферу работает прекрасная музыка. Тут и медитативные треки, и жуткие мелодии, и мировые хиты. Если режиссёр решил, что под ситуацию подходит культовая Child in Time от Deep Purple, он просто покупает права и вставляет её в финал эпизода.

Денег на актёров тоже на жалели. Всё-таки в «Тьме» каст очень старался, но некоторые персонажи не вытягивали самые драматичные эпизоды. К примеру, Марта Нильсен в исполнении Лиза Викари была милой, но порой проваливалась.

Из прошлого сериала в «1899» взяли только Андреаса Пичмана, взрослого Йонаса. Он играет капитана корабля, опустошённого семейной трагедией. Остальных актёров не назвать суперзвёздами, но почти всех вы где-нибудь видели. Эмили Бичем снялась в «Круэлле» и «28 неделях спустя». Анейрин Барнард был в «Дюнкерке» и «Острых козырьках». Мигель Бернардо зажигал в «Элите».

Все актёры справляются с ролью практически идеально. Их эмоциям веришь, страхи и сомнения максимально натуральны, никто не переигрывает.

***

Из «1899» не получилась новая «Тьма». Это дорогой и красивый, но вместе с этим более попсовый сериал. Шоу слишком сильно пытается увлечь и удивить зрителя, но способы не всегда элегантные. Авторы делали шоу в духе «Остаться в живых», и в целом добились своего. Вот только от легендарного шоу взяли не только достоинства, но и недостатки.

Впрочем, новинка всё равно достаточно достойна, чтобы потратить на неё восемь часов. Она выделяется на фоне других однотипных сериалов Netflix и вряд ли заставит жалеть о просмотре.

Что понравилось

Визуал великолепен

Актёры идеально справляются с ролями

Сюжет интригует.

Не понравилось