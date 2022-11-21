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2 часа назад

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился

Чемпионат.com

Сериал «Ходячие мертвецы» — один из самых популярных сериалов в истории, который полюбили миллионы фанатов по всему миру. К сожалению, всё рано или поздно заканчивается, вот и «Ходячие мертвецы» подошли к своему завершению спустя 12 лет.

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня ночью телеканал AMC выпустил 24 эпизод 11 сезона шоу. Он получил название «Покойся с миром». Основное шоу считается завершённым, но у него есть куча спин-оффов, но с другими героями.

Примечательно, что 24 эпизод оценили очень достойно — у него 9,1 балла из 10. Для сравнения: у других серий 11 сезона оценки в среднем не превышали 8,5.

«Ходячие мертвецы» рассказывают о том, как выжившие люди пытаются не умереть после наступления зомби-апокалипсиса. Сейчас тема кажется избитой, но в 2010 году тематика шоу ощущалась свежо и интересно. Особенно сильно фанаты полюбили первые семь сезонов, а остальные четыре приняли прохладнее.

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