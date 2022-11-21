Создателей сериала «1899» обвинили в воровстве

Я много плакала. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. И то, что такое происходит, разбивает мне сердце. Мы знаем, что в у нас в Бразилии почти нет возможности показать свою работу и получить за неё признание.