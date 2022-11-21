Создателей сериала «1899» обвинили в воровстве

Недавно на Netflix вышел сериал «1899», созданием которого занимались авторы «Тьмы». На шоу обратила внимание художница из Бразилии Мари Кагнин, которая обвинила авторов шоу в плагиате.
Кагнин утверждает, что создатели сериала украли некоторые элементы из её комикса «Чёрная Тишина», который вышел в 2016 году. По словам Мари, при просмотре шоу это не особо заметно, поскольку сплагиаченные элементы разбавляются остальными фрагментами сериала.
Как отметила художница, она мечтала, чтобы на её работу обратили внимание во всём мире, а то, что сделал Netflix, «разбивает сердце».
Я много плакала. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. И то, что такое происходит, разбивает мне сердце. Мы знаем, что в у нас в Бразилии почти нет возможности показать свою работу и получить за неё признание.
Мари отметила, что будет думать, как можно добиться справедливости от Netflix. «1899» доступен для просмотра на Netflix, а с нашими впечатлениями от шоу можно ознакомиться в материале ниже.