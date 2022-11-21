Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
3 часа назад

Создателей сериала «1899» обвинили в воровстве

Чемпионат.com

Недавно на Netflix вышел сериал «1899», созданием которого занимались авторы «Тьмы». На шоу обратила внимание художница из Бразилии Мари Кагнин, которая обвинила авторов шоу в плагиате.

Создателей сериала «1899» обвинили в воровстве
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кагнин утверждает, что создатели сериала украли некоторые элементы из её комикса «Чёрная Тишина», который вышел в 2016 году. По словам Мари, при просмотре шоу это не особо заметно, поскольку сплагиаченные элементы разбавляются остальными фрагментами сериала.

Чемпионат.com

Как отметила художница, она мечтала, чтобы на её работу обратили внимание во всём мире, а то, что сделал Netflix, «разбивает сердце».

Я много плакала. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. И то, что такое происходит, разбивает мне сердце. Мы знаем, что в у нас в Бразилии почти нет возможности показать свою работу и получить за неё признание.

Мари отметила, что будет думать, как можно добиться справедливости от Netflix. «1899» доступен для просмотра на Netflix, а с нашими впечатлениями от шоу можно ознакомиться в материале ниже.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители