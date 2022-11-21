Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
3 часа назад

Сериал «Монастырь»  стартовал лучше «Дома Дракона»

Слово и Дело

Новый сериал с участием блогера Насти Ивлеевой и актера Филиппа Янковского «Монастырь» показал лучший старт на стриминговой платформе «Кинопоиск». Многосерийный фильм режиссера Александра Молочникова обошел другие популярные проекты, в том числе и нашумевший «Дом Дракона».

Сериал «Монастырь» стартовал лучше «Дома Дракона»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Премьера сериала «Монастырь» состоялась 19 ноября на «Кинопоиске». За первые сутки шоу посмотрели более 250 тысяч человек. Согласно словам представителей платформы, это рекорд для онлайн-кинотеатра.

Главную роль в ленте исполнила звезда программы «Орел и решка» – Ивлеева сыграла тусовщицу Марию, которая укрывается в монастыре от опасных людей. Проект с участием блогера обогнал такие сериалы, как «Дом Дракона», «Нулевой пациент» и четвертый сезон сериала «Мажор». В одной из сцен героиня Ивлеевой соблазняет священника, который хранит обет безбрачия – изначально артистка была против съемок в откровенной сцене.

В сериале «Монастырь» также снялись такие популярные артисты, как Мария Миронова, Марк Эйдельштейн и Джаник Файзиев.

Сериалы,Джаник Файзиев,Мария Миронова,Филипп Янковский,Александр Молочников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители