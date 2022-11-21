Сериал «Монастырь»  стартовал лучше «Дома Дракона»

Новый сериал с участием блогера Насти Ивлеевой и актера Филиппа Янковского «Монастырь» показал лучший старт на стриминговой платформе «Кинопоиск». Многосерийный фильм режиссера Александра Молочникова обошел другие популярные проекты, в том числе и нашумевший «Дом Дракона».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Премьера сериала «Монастырь» состоялась 19 ноября на «Кинопоиске». За первые сутки шоу посмотрели более 250 тысяч человек. Согласно словам представителей платформы, это рекорд для онлайн-кинотеатра.

Главную роль в ленте исполнила звезда программы «Орел и решка» – Ивлеева сыграла тусовщицу Марию, которая укрывается в монастыре от опасных людей. Проект с участием блогера обогнал такие сериалы, как «Дом Дракона», «Нулевой пациент» и четвертый сезон сериала «Мажор». В одной из сцен героиня Ивлеевой соблазняет священника, который хранит обет безбрачия – изначально артистка была против съемок в откровенной сцене.