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26 минут назад

Рецензия на сериал "1899" от создателей "Тьмы"

Газета.Ru

Как и герои "1899", ограниченные (вроде бы) пространством трансатлантического лайнера, мы несколько скованы необходимостью избегать спойлеров; что ж, придется лавировать-лавировать в попытках куда-то вылавировать.

Рецензия на сериал "1899" от создателей "Тьмы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Знакомые с "Тьмой", предыдущим проектом Янтье Фризе и Барана бо Одарма, должно быть, и так подозревают, что дело тут не чисто — и совы не то, чем кажутся.

Это действительно так: стоит готовиться к сбивающим с ног сюжетным поворотам и разминать мышцы лица, чтобы легче было сидеть с раскрытым ртом. Но удивительное дело: хотя ответы на ключевые загадки умело спрятаны во второй половине сезона (заранее сложить два и два возможно, но лучше не стоит), в конечном счете "1899" держится на чрезвычайно хрупкой конструкции. Этот скелет мигом начнет осыпаться даже не от перечисления здешних философских концепций, а от простого упоминания двух конкретных фильмов и одного сериала, сравнения с которыми шоу вряд ли удастся избежать (но вполне под силу выдержать).

Впрочем, с выверенными подсказками и намеками отлично справляются и сами Фризе с Одармом. Ворох таинственных символов. Индустриальный кавер на White Rabbit, сопровождающий заставку. Анахроничный парад рок-нетленок 60-х–80-х в финале каждого эпизода (от Jefferson Airplane и Deep Purple до Джими Хендрикса и Дэвида Боуи).

"Пробуждение" Кейт Шопен на столике главной героини — изданная в 1899 году, она считается одной из ключевых работ раннего феминизма. Подозрительное сходство с интерактивными фильмами студий Quantic Dream и Supermassive Games.

Названия "Прометей" и "Керберос" (то есть цербер), заимствованные из греческой мифологии. И так далее. В этой ситуации представляется возможным ответить лишь на один вопрос. Получилось или нет? Однозначно да: "1899" не только подтверждает высочайшую планку, заданную "Тьмой", но и берет новые рубежи. Остается только надеяться, что этому кораблю дадут добраться до пункта назначения.

Сериалы,Пробуждение,Прометей,Янтье Фризе,Дэвид Боуи,
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