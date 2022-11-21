Стала известна дата выхода третьего сезона «Жуков»

В декабре телеканал ТНТ покажет третий и финальный сезон шоу «Жуки» — про трёх московских айтишников, которые волею судеб вынуждены разрабатывать приложение для знакомств в глухой деревне. Создатели сериала обещают красиво завершить приключения разработчиков и закрыть все гештальты.

Фото: Кадр из сериала "Жуки" Кадр из сериала "Жуки"

События нового сезона сериала «Жуки» разворачиваются через неделю после финала второго: Инвестор, спрыгнувший в овраг, находится в больнице, а главные герои делают всё, чтобы он пришёл в себя и вернул им приложение. На фоне основной линии персонажи столкнутся с проблемами личного характера: Денис и Дина сблизятся ещё больше, а Никита с Катей, наоборот, проверят отношения на прочность. А кое-кого и вовсе ждёт внезапная месть со стороны соперника.

«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. На мой взгляд, у нас получилось прекрасное окончание прекрасного проекта. За три сезона мы рассказали классную историю, в которой нет глупых и злых людей, здесь есть люди наивные и ошибающиеся — в лучших традициях Шукшина», — поделился исполнитель одной из центральных ролей Вячеслав Чепурченко.

Шоураннеры говорят, что финал «Жуков» получился более зрелищным и трюковым, чем оба предыдущих сезона. Герои будут гореть, тонуть, гонять на тракторах, бегать от быка и даже летать на воздушном шаре.

«У нас нет ни одной серии, где нет экшн-сцены. Увечья получают практически все, одних только взрывов у нас несколько штук. Автомобильные аварии, массовые драки, полёт на воздушном шаре — в этом сезоне будет всё», — рассказал режиссёр Максим Пешков.

В последнем сезоне «Жуков» роли исполнили Вячеслав Чепурченко, Игорь Верник, Павел Комаров, Вадим Дубровин и другие. Производством занималась компания Comedy Club Production.