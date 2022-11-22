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2 часа назад

“1899” — новый сериал от создателей “Тьмы”, где все пошло не по плану

Мария Каткова

17 ноября на Netflix состоялась премьера сериала “1899”, который создали шоураннеры проекта “Тьма”. Поклонники завершившегося сериала долго ждали новый релиз, так как надеялись снова сидеть и ломать голову над загадками, знаками и символами. Однако премьера разочаровала даже самых преданных фанатов. О том, что не так с этим сериалом — в материале “Рамблера”.

“1899” — новый сериал от создателей “Тьмы”, где все пошло не по плану
Фото: Кадр из сериала "1899"Кадр из сериала "1899"

Расследование до выхода сериала

Видео дня

Еще до выхода сериала поклонники начали разбирать его трейлер и выдвигали различные гипотезы относительно того, какие сюжетные повороты стоит ждать. За несколько месяцев появилось несколько фанатских теорий, которые разгадывали тайну кораблей и треугольников в трейлере. В итоге поклонники оказались правы и еще до выхода сериала знали, чем закончится первый сезон.

Получилось, что ожидания не совпали с реальностью, чем и разочаровали людей. Многие ожидали, что авторы “Тьмы” повторят свой культовый прорыв, но, видимо, они задали себе слишком высокую планку.

Сюжет

Сериал начинается с истории главной героини, которая попадает в психиатрическую клинику. Спустя некоторое время мы видим ее на борту корабля, плывущего через Атлантику. Вместе с ней есть несколько ключевых персонажей, каждый из которых имеет свой скелет в шкафу. Даже капитан корабля страдает от алкоголизма и залечивает душевную травму.

Неожиданно корабль “Цербер” получает сигнал с координатами. Вся команда и пассажиры предполагают, что им поступает сигнал от “Прометея” — он принадлежит той же судоходной компании и объявлен пропавшим четыре месяца назад. По счастливой случайности именно там находился брат главной героини. Она получила его письмо с загадочным содержанием и отправляется на поиски брата.

Кадр из сериала "1899"

После первой серии зрителям оставляют место для фантазии. На борту корабля находят лишь маленького мальчика, который ничего не говорит, а лишь дает героине черную пирамиду (этот же символ мелькает на протяжении всего сериала).

Актеры

Актерский состав в сериале достойный, но многие критики согласились с тем, что продакшены Netflix в отдельных странах часто выбирают одинаковых актеров. Так мы можем увидеть Андреса Пичмана (Йонас в “Тьме”) и Мигеля Бернардо (Гузман в “Элите”).

Тем не менее, актеры отыграли свои роли на “ура” и убедительно показали эмоции героев. Они идеально подошли для триллера с загадочной пропажей людей.

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Ожидание и реальность

Поклонники ждали, что шоураннеры вновь повторят свой успех “Тьмы”, который сделал их звездами и закрепил популярность. Однако в “1899” вы не найдете загадок, которые нужно разматывать, как клубок.

Отдельное внимание нужно уделить костюмам и декорациям. Все подобрано идеально и с духом времени, а темные цвета нагоняют жути и заставляют чувствовать холодок в руках и ногах. Однако сериал действительно почему-то очень темный: настолько, что даже при максимальной яркости разглядеть что-то невозможно.

Кадр из сериала "1899"

Пока что поклонники остались недовольны концовкой первого сезона и называют разгадку сюжета слишком простой. Остается надеяться на следующие сезоны проекта, так как зрителям уже дали прозрачный намек на продолжение.

Сериалы,Элита,Прометей,Netflix,
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