Сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном

Их точно не стоит бросать, даже если начало показалось вам плохим.

Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие" Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Подавляющее большинство сериалов «выветриваются». Всё лучшее показывают в первых сезонах, а дальше идёт планомерное проседание по качеству, постепенно теряется интерес к просмотру. Классические примеры среди популярных телешоу — «Остаться в живых», «Ходячие мертвецы», «Сверхъестественное» и почти все процедуралы.

Видео дня

Бывают и исключения из правил. Некоторые сериалы, напротив, могут показаться слишком скучными в первом сезоне, но в дальнейшем разгоняются и затягивают до такой степени, что невозможно оторваться от экрана. Просмотр представленных ниже телешоу точно не стоит бросать, даже если начало показалось вам плохим.

«Сыны анархии» (США)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (295 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (72 тыс. оценок)

Сериал о клубе байкеров, которые пытаются защитить свой городок Чарминг в Калифорнии от наркотиков и влияния извне, хотя сами грешат торговлей оружием и другими преступлениями. Молодой лидер клуба Джекс Теллер (Чарли Ханнэм) не слишком уверен в том, что выбрал правильный путь, и пытается что-то изменить, несмотря на недовольство своих мамы и отчима.

Многие зрители могут бросить просмотр «Сынов анархии» на первом сезоне из-за банальной скукоты. Персонажи раскрываются слишком медленно, сюжет вялотекущий, а сценарий — примитивный. Привлекает лишь актёрская игра Чарли Ханнэма и Кэти Сагал. Первый сезон в целом получил смешанные отзывы от критиков. Мэтью Гилберт из The Boston Globe сказал, что шоу имеет большой потенциал в будущем, и не ошибся.

Второй сезон заметно вырос в качестве — и положительные отзывы подоспели. Особенно отмечалась актёрская игра Сагал, которая за роль Джеммы Морроу получила «Золотой глобус» и ещё несколько престижных наград.

Неудивительно, что именно первый сезон шоу в итоге имеет самые слабые просмотры — у него всего 2,2 млн зрителей в США. Аудитория сериала планомерно росла и достигла пикового показателя 7,48 млн в шестом сезоне. Если вам не нравится начало «Сынов анархии», проявите терпение и не бросайте просмотр. В конечном счёте вы увидите одну из лучших криминальных драм, которые когда-либо выходили на телеэкране.

«Пацаны» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (473 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (182 тыс. оценок)

Один из самых популярных сериалов современности. Шоу о супергероях, которые лишь на публику показывают себя хорошими, приковывает внимание с первых серий.

С каждым сезоном «Пацаны» только набирают обороты. На сайте Rotten Tomatoes первый сезон получил рейтинг одобрения 84% на основе 103 рецензий со средней оценкой 7,65/10. На Metacritic средневзвешенная оценка составляет 74 из 100.

Второй сезон сериала на Rotten Tomatoes имеет рейтинг одобрения 97% со средней оценкой 8,03/10. На Metacritic у сезона средневзвешенная оценка 80 из 100. Третий сезон получил на Rotten Tomatoes рейтинг одобрения 97% со средней оценкой 8,20/10, на Metacritic средняя оценка составляет 75 из 100. Небольшое проседание на Metacritic связано исключительно с невнятной последней серией третьего сезона, качество шоу в целом только росло.

За первые 10 дней после премьеры первого сезона «Пацаны» привлекли 8 млн зрителей. Во втором сезоне аудитория проекта Amazon Prime увеличилась на 89% по сравнению с первым сезоном, в третьем – ещё на 17% по сравнению со вторым. Можно не сомневаться, что в четвёртом тоже будет наблюдаться рост.

«Пацаны» стали первым сериалом, не принадлежащим компании Netflix, который вошёл в топ-10 самых популярных стриминговых сериалов в рейтинге от авторитетной компании Nielsen.

Оригинальный сценарий, динамичный сюжет, качественный чёрный юмор и классная игра актёров (особенно Энтони Старра в образе Хоумлендера) – то, за счёт чего «Пацаны» постоянно растут по всем ключевым показателям интереса зрителей.

«Во все тяжкие» (США)

Рейтинг IMDB: 9,5 из 10 (1, 83 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,9 из 10 (486 тыс. оценок)

Один из лучших сериалов в истории. Прекрасен от начала и до конца. В первом сезоне зрителя знакомят со школьным учителем химии Уолтером Уайтом (Брайан Крэнстон) и его бывшим учеником Джесси Пинкманом (Аарон Пол), которые решили заниматься незаконной деятельностью.

Это само по себе интересно, но всё самое лучшее ждёт нас впереди. Постепенно в сюжет вводятся харизматичные второстепенные персонажи, а события на экране держат в запредельном напряжении.

На Metacritic первый сезон «Во все тяжкие» имеет рейтинг 73 из 100, второй — 84 из 100, третий — 89 из 100, четвёртый — 96 из 100, а пятый — 99 из 100 (самый высокий показатель в истории, благодаря которому сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса).

Мало кто из фанатов «Во все тяжкие» станет спорить с тем фактом, что каждый сезон сериала затягивает всё сильнее. Особенно это касается последнего, пятого сезона, когда недельное ожидание каждой новой серии казалось вечностью.

«Лучше звоните Солу» (США)

Рейтинг IMDB: 8,9 из 10 (503 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (108 тыс. оценок)

Спин-офф «Во все тяжкие», который сделан по тому же принципу. Пара первых сезонов очень размеренные. Слишком много внимания уделено становлению Джимми Макгилла (Боб Оденкёрк), который впоследствии станет знаменитым адвокатом Солом Гудманом.

Постепенно персонаж всё глубже погружается в криминал, появляются яркие антагонисты вроде Густаво Фринга (Джанкарло Эспозито) и Лало Саламанка (Тони Далтон). Динамика растёт до такой степени, что лучшие серии пятого и шестого сезона «Лучше звоните Солу» ничем не хуже топовых эпизодов «Во все тяжкие».

«Декстер» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (721 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (194 тыс. оценок)

Сериал о судмедэксперте полиции Майами Декстере Моргане (Майкл Си Холл), который в свободное время убивает преступников и отбросов общества. Пожалуй, лучший сериал в истории на тему серийных убийц.

Все сезоны «Декстера» очень качественные, но шоу демонстрирует уникальную способность к совершенствованию. В первом сезоне Декстеру противостоит маньяк по прозвищу Ледяной убийца (Кристиан Камарго) — и по совместительству его родной брат. Интересно, но это далеко не самая запоминающаяся часть проекта.

Лучшим сезоном «Декстера» широко признан четвёртый, где Декстер сталкивается с серийным убийцей Троицей в блестящем исполнении Джона Литгоу. На втором месте по рейтингу на портале Myshows располагается второй сезон, когда главному герою досаждает всегда плохо относившийся к нему подозрительный коллега сержант Доакс (Эрик Кинг).

По-настоящему затягивает шестой сезон, где Декстер разбирается с религиозным фанатиком Трэвисом Маршаллом (Колин Хэнкс). В седьмом сезоне тайну Декстера узнаёт его сестра Дебра Морган (Дженнифер Карпентер), отличным дополнением к этой линии стал антагонист в лице восточноевропейского гангстера Исаака Сирко (Рэй Стивенсон).

Любой из сезонов «Декстера» ничем не хуже первого, а зачастую лучше. Даже последний восьмой, в котором провальной стала лишь финальная серия.

«Наследники» (США)

Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (141 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,03 из 10 (26 тыс. оценок)

Логан Рой (Брайан Кокс) — влиятельный пожилой глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. На его наследство претендуют многочисленные родственники, у каждого из которых есть свои недостатки. Интриги, предательство, циничная борьба за власть – всё это можно наблюдать в «Наследниках».

Проблема в том, что проект HBO слишком долго раскачивается. Первый сезон — проходной. На сайте Rotten Tomatoes средняя оценка составляет 7,9 из 10. Во втором этот показатель вырос до 8,95, в третьем – до 92 при феноменальных 97% рейтинга одобрения зрителей. Аналогичный скачок происходил и на Metacritic, где свои рецензии пишут профессиональные эксперты. Оценка первого сезона 70 из 100, второго – 89 из 100, третьего – 92 из 100. Аудитория сериала тоже стабильно растёт.

В сентябре 2022 года журнал Rolling Stone поставил «Наследники» на 11-е место в своём рейтинге 100 величайших телешоу в истории. Это впечатление основано на втором и третьем сезонах, а вовсе не на первом, который многим зрителям наверняка покажется посредственным. Главное не заставить себя бросить просмотр на первых сериях.

«Бесстыжие» (США)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (240 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.7 из 10 (434 тыс. оценок)

Один из самых известных комедийных сериалов современности. Шоу рассказывает о проблемной семье Фрэнка Галлагера (Уильям Мэйси), отца-одиночки, алкоголика и наркомана, у которого шестеро детей — Фиона (Эмми Россум), Филипп (Джереми Аллен Уайт), Иэн (Камерон Монахэн), Дебби (Эмма Кинни), Карл (Итан Каткоски) и Лиам (исполняли несколько актёров).

Второстепенная сюжетная линия посвящена их соседям Кевину (Стив Хоуи) и Веронике (Шанола Хэмптон), а также в целом неблагополучному району Чикаго, в котором они проживают.

«Бесстыжие» — проект, который впечатляет своей долговечностью. В течение 11 сезонов зрителя радуют качественным юмором «ниже пояса», но при этом драматизм в сериале тоже присутствует и некоторые события из жизни героев по-настоящему берут за душу. Небольшое проседание по качеству наблюдается в 9-11-м сезонах, но к тому моменту к Галлагерам настолько привязываешься, что просто не замечаешь спад.