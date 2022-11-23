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2 часа назад

Малоизвестные исторические сериалы, которые достойны внимания

Мира Маркина

Исторические сериалы неспроста пользуются популярностью. Как правило, они изобилуют роскошными нарядами, яркими сценами и являются телепортом из одной эпохи в другую.

Малоизвестные исторические сериалы, которые достойны внимания
Фото: Кадр из сериала "Чужестранка"Кадр из сериала "Чужестранка"

Подробнее о недооцененных сериалах в этом жанре, которые захватывают с первого эпизода – в материале "Рамблера".

"Чужестранка", 2014

Кадр из сериала "Чужестранка"

Главная героиня – Клэр Рэндалл, военная медсестра из 40-х годов XX века. Волею судьбы девушка попадает в 1743 год. Теперь ей нужно выжить в неизвестном мире и вернуться в будущее к своему супругу Фрэнку. Но чтобы сохранить свою жизнь, в XVIII веке Клэр приходится выйти замуж за шотландского воина.

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"Тут", 2015

Кадр из сериала "Тут"

Мини-сериал повествует о восхождении к власти Тутанхамона. Он встает во главе Древнего Египта еще будучи 10-летним ребенком. Первые годы мальчик находится под опекой визиря, но чем дальше, тем отчетливей он понимает, какая ответственность легла на его плечи.

В сериале довольно много исторических неточностей, но это не помешало ему войти в рейтинг лучших исторических сериалов последних лет.

"Медичи: Повелители Флоренции", 2016

Действие картины разворачивается в XV веке. Главу семейства Медичи находят отравленным в загородной усадьбе, после чего двое его сыновей клянутся отомстить за смерть отца. После этого зрителям показывают, что происходило 20 лет назад – этим событиям посвящена большая часть повествования.

Создатели сериала признаются, что "Медичи" – это скорее триллер, чем историческая драма.

Сериалы,Медичи: Повелители Флоренции,Чужестранка,
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