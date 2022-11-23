Малоизвестные исторические сериалы, которые достойны внимания

Исторические сериалы неспроста пользуются популярностью. Как правило, они изобилуют роскошными нарядами, яркими сценами и являются телепортом из одной эпохи в другую.

Фото: Кадр из сериала "Чужестранка" Кадр из сериала "Чужестранка"

Подробнее о недооцененных сериалах в этом жанре, которые захватывают с первого эпизода – в материале "Рамблера".

"Чужестранка", 2014

Главная героиня – Клэр Рэндалл, военная медсестра из 40-х годов XX века. Волею судьбы девушка попадает в 1743 год. Теперь ей нужно выжить в неизвестном мире и вернуться в будущее к своему супругу Фрэнку. Но чтобы сохранить свою жизнь, в XVIII веке Клэр приходится выйти замуж за шотландского воина.

"Тут", 2015

Кадр из сериала "Тут"

Мини-сериал повествует о восхождении к власти Тутанхамона. Он встает во главе Древнего Египта еще будучи 10-летним ребенком. Первые годы мальчик находится под опекой визиря, но чем дальше, тем отчетливей он понимает, какая ответственность легла на его плечи.

В сериале довольно много исторических неточностей, но это не помешало ему войти в рейтинг лучших исторических сериалов последних лет.

"Медичи: Повелители Флоренции", 2016

Действие картины разворачивается в XV веке. Главу семейства Медичи находят отравленным в загородной усадьбе, после чего двое его сыновей клянутся отомстить за смерть отца. После этого зрителям показывают, что происходило 20 лет назад – этим событиям посвящена большая часть повествования.