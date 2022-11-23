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1 час назад

Поклонникам «Сорвиголовы» обещали сильные эмоции в новом сериале

Inc-News

Премьеру нового сезона обещают к весне 2024 года.

Поклонникам «Сорвиголовы» обещали сильные эмоции в новом сериале
Фото: Inc-NewsInc-News

В феврале следующего года должны начаться съемки сериала «Сорвиголова: Рожденный заново».

Во всем остальном создатели держали поклонников сериала на голодном информационном пайке.

Ни сюжетная линия, ни полный актерский состав не раскрывались. Было лишь известно, что актриса Дебора Энн Уолл скорее всего не вернется к роли Карен Пейдж в новом сериале.

Тем не менее, сыгравший Уилсона Фиска в оригинальном сериале актер Винсент ДʼОнофрио немного обнадежил зрителей.

«Ребята, вы понятия не имеете, что вас ждет в этом проекте. Я не могу выдать все, но обещаю вам, что вы испытаете самые сильные эмоции в своей жизни, находясь перед своими экранами», - рассказал артист.

Сериалы,Сорвиголова,Дебора Уолл,
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