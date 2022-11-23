На Netflix вышел сериал по «Семейке Аддамс» от Тима Бертона

В онлайн-кинотеатре Netflix вышли восемь эпизодов «Уэнсдей» — сериала Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Девушке предстоит овладеть паранормальными способностями и разгадать тайну её семейства.