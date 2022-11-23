Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

Продолжение «Андора» выйдет не раньше 2024 года — из-за жадности Disney

Чемпионат.comиещё 1

Финал первого сезона сериала «Андор» вышел 23 ноября. Мрачный спин-офф «Звёздных войн» тепло приняли и критики, и зрители. Шоураннер проекта Тони Гилрой заявил, что продолжения придётся ждать очень долго — как минимум до конца 2024 года. Причина — необходимость повысить бюджет на постпродакшен. Чтобы Disney выделила дополнительные средства, её нужно «замотивировать».

Продолжение «Андора» выйдет не раньше 2024 года — из-за жадности Disney
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нужен какой-то действенный мотиватор, чтобы нам повысили бюджет. «Изгой-один» в своё время доказал, что, если выделить достаточно средств, постпродакшен может пройти очень быстро. Но этот процесс крайне дорогой.

Второй сезон «Андора» станет последним, в нём будет 12 эпизодов. Его съёмки уже стартовали. История завершится перед началом сюжета «Изгоя-один».

До 2024 года на Disney + продолжат выходить другие спин-оффы «Звёздных войн» — в феврале 2023-го состоится премьера третьего сезона «Мандалорца», также готовится шоу о джедае и бывшем падаване Энакина Скайуокера Асоке Тано, которую вновь сыграет Розарио Доусон. Проект тоже выходит в 2023 году.

Сериалы,Розарио Доусон,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители