В Сеть слили постер сериала “Одни из нас”

Как сообщает “Культуромания”, в Сеть слили первый постер сериала “Одни из нас”, причем, судя по судорожным действиям НВО Мах, слив был непреднамеренный.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сотрудники НВО пытались удалить постер, но картинка уже попала в поле зрения пользователей, поэтому можно сказать, что презентация постера уже состоялась.

Премьера первого сезона сериала, включающего 10 эпизодов, планируется на 15 января 2023 года. Сюжет базируется на игре The Last of Us и старом-добром зомби-апокалипсисе. Короче говоря, неизвестный вирус превращает людей в зомби, которые кусают и заражают других людей. Но надежда на спасение есть, и она представляет собой девочку, иммунитет которой рвет вирус в клочья.