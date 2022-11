В Сеть слили постер сериала “Одни из нас”

Премьера первого сезона сериала, включающего 10 эпизодов, планируется на 15 января 2023 года. Сюжет базируется на игре The Last of Us и старом-добром зомби-апокалипсисе. Короче говоря, неизвестный вирус превращает людей в зомби, которые кусают и заражают других людей. Но надежда на спасение есть, и она представляет собой девочку, иммунитет которой рвет вирус в клочья.