В Сеть слили постер сериала “Одни из нас”

Как сообщает “Культуромания”, в Сеть слили первый постер сериала “Одни из нас”, причем, судя по судорожным действиям НВО Мах, слив был непреднамеренный.
Сотрудники НВО пытались удалить постер, но картинка уже попала в поле зрения пользователей, поэтому можно сказать, что презентация постера уже состоялась.
Премьера первого сезона сериала, включающего 10 эпизодов, планируется на 15 января 2023 года. Сюжет базируется на игре The Last of Us и старом-добром зомби-апокалипсисе. Короче говоря, неизвестный вирус превращает людей в зомби, которые кусают и заражают других людей. Но надежда на спасение есть, и она представляет собой девочку, иммунитет которой рвет вирус в клочья.
Роли главных героев – Джоэла и девочки Элли исполняют Педро Паскаль и Бэлла Рэмси, известные зрителям по культовой “Игре престолов”. Рэмси уверяет зрителей, что сериал ждет большой успех, так как сюжет держит в напряжении до последнего титра.