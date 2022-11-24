Мэнди Мур снимется в продолжении «Плохого доктора»

Героиня актрисы будет пытаться разобраться в неудачах талантливого хирурга.

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Известная по проекту «Спеши любить» актриса Мэнди Мур сыграет одну из главных ролей во второй части сериала «Плохой доктор».

Оригинальный проект был построен вокруг профессиональных неудач талантливого хирурга Кристофера Данча в исполнении Джошуа Джексона, у которого один за другим умирают пациенты.

В продолжении сериала неудачи будут преследовать уже другого доктора - Паоло Маккиарини, которого сыграет Эдгар Рамирес.

Многочисленными смертями его пациентов будут заниматься не только следователи, но и журналистка Бенита Александер, которую как раз и исполнит Мэнди Мур.

Для того, чтобы понять тайну этих неудач, ей предстоит поближе познакомиться с главным героем и буквально заглянуть ему в душу.