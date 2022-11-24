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37 минут назад

Мэнди Мур снимется в продолжении «Плохого доктора»

Inc-News

Героиня актрисы будет пытаться разобраться в неудачах талантливого хирурга.

Мэнди Мур снимется в продолжении «Плохого доктора»
Фото: Inc-NewsInc-News

Известная по проекту «Спеши любить» актриса Мэнди Мур сыграет одну из главных ролей во второй части сериала «Плохой доктор».

Оригинальный проект был построен вокруг профессиональных неудач талантливого хирурга Кристофера Данча в исполнении Джошуа Джексона, у которого один за другим умирают пациенты.

В продолжении сериала неудачи будут преследовать уже другого доктора - Паоло Маккиарини, которого сыграет Эдгар Рамирес.

Многочисленными смертями его пациентов будут заниматься не только следователи, но и журналистка Бенита Александер, которую как раз и исполнит Мэнди Мур.

Для того, чтобы понять тайну этих неудач, ей предстоит поближе познакомиться с главным героем и буквально заглянуть ему в душу.

Первый сезон сериала с успехом прошел летом 2021 года, о сроках съемок и премьеры второй части пока информации нет.

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