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32 минуты назад

Что вы не знали о сериале "Игра в кальмара": видео

Стелла Шмель

Южнокорейский сериал, вышедший более года назад, до сих пор возглавляет рейтинг самых популярных на стриминговой платформе Netflix. У сериала появились миллионы поклонников по всему миру, с нетерпением ожидающих продолжение остросюжетной истории.

Фанаты "Игры в кальмара" наверняка заметили, что сюжет дорамы очень схож с фильмом "Голодные игры". Истории правда перекликаются, но сценарий к "Игре в кальмара" ждал своей экранизации аж 10 лет, на тот момент про "Голодные игры" никто еще не знал. Изначально планировался полнометражный фильм, а не сериал. Однако в ходе работы над историей сценарист и режиссер Хван Дон-Хек решил сделать "Игру" более масштабной.

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Подробнее о сериале "Игра в кальмара" смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему все взахлеб смотрят российский сериал «Художник».

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