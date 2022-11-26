Что вы не знали о сериале "Игра в кальмара": видео

Южнокорейский сериал, вышедший более года назад, до сих пор возглавляет рейтинг самых популярных на стриминговой платформе Netflix . У сериала появились миллионы поклонников по всему миру, с нетерпением ожидающих продолжение остросюжетной истории.

Фанаты "Игры в кальмара" наверняка заметили, что сюжет дорамы очень схож с фильмом "Голодные игры". Истории правда перекликаются, но сценарий к "Игре в кальмара" ждал своей экранизации аж 10 лет, на тот момент про "Голодные игры" никто еще не знал. Изначально планировался полнометражный фильм, а не сериал. Однако в ходе работы над историей сценарист и режиссер Хван Дон-Хек решил сделать "Игру" более масштабной.