Сериал по Twisted Metal будет напоминать «Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Старший продюсер Playstation Studios Картер Сван раскрыл новые детали грядущего сериала по Twisted Metal.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Проект был анонсирован в 2019 году, а главную роль исполняет Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»). Образ злобного клоуна Сладкоежки воплотит рестлер Самоа Джо, а голос персонажу подарил Уилл Арнетт («LEGO: Бэтмен»).

По словам Свана, в шоу ожидаемо будет много машин и антураж постапокалипсиса, а тон напоминает чёрную комедию в духе «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Дэдпула» тех же сценаристов. Продюсер добавил, что авторы были большими фанатами игры и смогли передать её безумный дух.

Кроме того, оригинальная серия очень нравилась и шоураннеру Майклу Джонатану Смиту — ранее он работал на «Кобре Кай». При этом Сван добавил, что серьёзные эмоциональные моменты в сериале тоже будут, но не перекроют комедийный дух полностью.

Авторы первое время даже подумывали устроить в первом сезоне Королевскую битву в стиле третьего «Безумного макса», но отказались от этой идеи. Сперва им хотелось раскрыть персонажей, особенно главного героя в исполнении Маки.