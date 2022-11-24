5 сериалов, доказывающих, что женщины — это сила

Если вы еще не придумали, чем занять себя на этих выходных, «Рамблер» собрал классные сериалы о женщинах, ломающих стереотипы, с которыми вы отлично проведете время.

Фото: Кадр из сериала "Убивая Еву" Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Большая маленькая ложь»

Видео дня

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших преступлению — рассказ о пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все они загадочным образом связаны с убийством. В главных ролях звездный актерский состав: Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Александр Скарсгард, Зои Кравиц и другие.

«Джинни и Джорджия»

Джорджия Миллер и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи, и теперь девочке предстоит сделать выбрать: смириться и жить дальше или бороться.

Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"

«Мертв для меня» («Прощай навсегда»)

Джен продает недвижимость, а потому ее домом и детьми занимается супруг. Правда, все заканчивается, когда его насмерть сбивает, а водитель скрывается с места преступления. Пытаясь совладать с горем и яростью, Джен начинает ходить в группу психологической поддержки, где и знакомится со смешливой и доброй Джуди. Женщина тоже недавно потеряла любимого человека — и вместе с Джен они пытаются начать жизнь заново.

Кадр из сериала "Мертв для меня"

«Убивая Еву»

Вилланель — хрупкая девушка с лучезарной улыбкой, а еще профессиональная и на редкость изобретательная наемная убийца. Однажды ее действия попадают в поле зрения аналитика MI5 Евы Поластри, обычной женщины без каких-либо выдающихся способностей. Столкновение агента и социопатки окажется увлекательным соперничеством, в котором ошибка каждой может оказаться роковой. В главных ролях Джоди Комер и Сандра О.

«Дрянь»

В центре сюжета оказывается одинокая жительница Лондона – сильная и независимая современная девушка, которая до сих пор так и не нашла своего предназначения в жизни, а посему, пытаясь хоть что-то изменить в своей сумасшедшей жизни, все время попадает во всевозможные неприятности. Казалось бы, вот она жизнь типичной неудачницы, но наша героиня упорно продолжает гнуть свою линию, даже не пытаясь принять помощь и советы окружающих.