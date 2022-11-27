Лучший сериал о страшном будущем, которое может стать реальностью

В разнообразии кинокартин и сериалов сейчас модно потеряться, поэтому пресыщенные зрители и киногурманы находятся в постоянном поиске достойных работ. Конечно, иногда хороший сериал может расслабить, отвлечь от мировой политики, личных и социальных проблем, подбросив нехитрый но интересный сюжет, симпатичные лица актеров и просто эстетически приятную картинку.

Фото: Кадр из сериала "Рассказ служанки" Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Однако, многие зрители ищут кино, которое заставляет задуматься, то, что с первых минут вовлекает в другую вселенную и возбуждает в нас реальные страхи вперемешку с новыми мыслями. Одним из таких сериалов по праву можно назвать "Рассказ служанки". Мрачно, серо, страшно, негуманно, но, кажется, будто все это реально. "Рамблер" расскажет о сериале, который точно заставить вас бояться, сопереживать и, конечно, очень много думать.

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О сериале

Оригинальная адаптация романа-бестселлера Маргарет Этвуд «Рассказа служанки» от Hulu — шоу, которое однозначно непросто смотреть.

Фактически, это дистопия - антиутопический жанр, описывающий государство и общество, в котором возобладали негативные тенденции развития.

Все дело в сюжете.

Недалекое будущее планеты показано здесь мрачным и абсолютно не похожим на то, что происходит в мире сейчас. На фоне сериального общества, все проблемы мира нынешнего кажутся пылью.

Дело в том, что человечество начало утрачивать способность к размножению - фертильность у женщин падала и вскоре статистика достигла таких показателей, что рождение ребенка считалось чудом. Конечно, невозможность людей воспроизводить потомство начала просто сводить с ума общество. Люди стали искать причины, медики проводили исследования, не дававшие результаты, женщины лечились, но ничего не помогало. Вскоре часть людей решила, что это наказание высших сил за разгульный образ жизни и другие грехи женщин. Это превращалось в идеологию, медленно перерастая в религию и полчая поддержку элит.

Права у женщин отнимались постепенно: в начале их зарплаты стали переводить на счета близких мужчин, позже женщины живущие и воспитывающие детей без брака стали считаться грешницами. Вскоре, на месте США, возникло новое тоталитарное государство с пугающим названием Галаад. Сбежать в Канаду удалось далеко не всем, в аэропортах усложнились досмотры, а женщинам с детьми из страны выехать стало нереальным.

Мир Галаада четко представлял жестокое тоталитарное общество, в котором ко всем, а в частности к женщинам относились как к собственности государства. Женщины, жившие без брака, но обладающие способностью вынашивать детей, стали считаться грешницами и превращались в "служанок".

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Остальные бесплодные женщины страны делятся по конкретным целям: Марты (которые готовят и убирают), Тетки (командуют другими женщинами) и жены (выходят замуж за командиров и воспитывают детей, которых рожают Служанки, как своих собственных).

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

На самом деле миром Галаада стали править богатые семьи военных, в которых женщины чаще всего не могли рожать. Поэтому служанки распределялись по семьям, чтобы рожать хозяевам детей. Детородные женщины годами принуждались к сексуальному рабству под соусом божьих заветов - причем сам акт сношения служанки с хозяином дома происходил под присмотром жены. Обязательное правило предусматривает, что служанка лежит на спине между ног жены, их руки переплетены, так что стоящий Командор может смотреть в глаза своей Жене, занимаясь сексом со служанкой. И это была не воля женщин. А непреложный закон. Все общество делилось на касты, четко следующие определенным правилам, вплоть до полного запрета книг и любых видов искусства.

Женщины используются только для деторождения, после которого новорожденных отдают в семьи Командоров. Родив однажды, служанка направляется в другую семью, где ее заставляют спать с хозяином, пока она не забеременеет снова. Жены командиров при этом должны делать вид, будто они сами вынашивают ребенка, и даже при родах сидят над служанкой, будто это они родили "благословенный плод". Кажется, будто все вокруг сумасшедшие.

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Мир стал настолько ужасным, что страшно наблюдать за этим с экранов. А для героев картины через годы все это становится нормой, они привыкают к страданиям и уже никто не пытается противостоять властям. Никто, кроме главной героини сериала, одной из служанок по имени Джун, которую очень талантливо сыграла Элизабет Мосс. Ее также распределяют по домам, мучают и принуждают к сексуальному рабству, но только она, не боясь смерти, решает бороться.

Потому что она знает, что за пределами Галаада, есть обычный мир, который хоть и страдает от понижения рождаемости, все еще живет обычной жизнью. Совсем рядом, в соседней Канаде люди живут обычной жизнью, носят любимую одежду, читают книги, ходят в магазины и даже живут с теми, кого любят. Все это кажется для жителей Галаада уже нереальным, а попасть в Канаду они мечтают только во сне. Выехать из Галаада теперь нереально, но Джун удается однажды вывести оттуда целый самолет детей.

Почему так страшно

Сериал пугает не только своей жестокостью, но и тем, каким реальным кажется вдруг такое будущее. Казалось бы, мир с каждым годом становится только свободнее. Но вспомните пандемию. Как постепенно все менялось, от далеких новостей о каком-то уханьском вирусе до закрытых границ, жестких карантинов, тысяч смертей по всему миру, масок, пропусков, вакцинациию. Люди с утра до вечера говорили о вирусе, из-за споров о вакцинах ругались целые семьи, кто-то переставал видеться с родными из-за страха заразиться, а другие высмеивали такую боязливость.

Вспомните, как в общественных местах по всему миру нельзя было появляться без масок. А теперь представьте, что пять лет назад вы бы увидели фото, на котором абсолютно все люди в метро в масках и перчатках. Вы бы рассмеялись или сильно испугались? А ведь все, как и в истории "Рассказа служанки" проходило постепенно. "Вирус" поражал мир и каждое государство реагировало на это по-разному.

При этом стоит отметить, что коронавирус все же затрагивал легкие, и у многих проходил без последствий. Но в какое-то время, казалось бы, люди сходили с ума, и "брат шел на брата". Но что если бы вирус, например, касался репродуктивной системы? Просто каждый заболевший терял бы способность к рождению детей? Представьте, как быстро мир сошел бы с ума в этом случае. Что бы предприняли власти? Что было бы с женщинами, теми кто еще может родить и теми, кто уже никогда не сможет? Одна только такая фанатазия поружает нас в страх. От этого "Рассказ служанки" задевает нас за живое.

Это уже было в истории

Среда «Рассказа служанки» отсылает к разным историческим событиям и эпохам: американское рабство, колонизация земель, геноцид армян и греков в Османской империи, Крестовые походы, Холокост, фашистская Германия... В той или иной мере, это все имеет общее с Галаадом: люди, получившие власть, решили делить общество на свободных и несвободных, тех, кто имеет право на жизнь, и тех, кто должен умирать. Люди, попавшие под гребенку этих событий, начинают привыкать к такому строю, и бороться с ним чаще всего не имеют сил.

Кадр из сериала "Рассказ служанки"

Религия здесь возведена в фанатизм, что, конечно, случалось и в истории и неизбежно приводило к массовому кровопролитию. В Галааде допускается только извращенная форма протестантского евангелизма. Католиков заставляют обращаться в другую веру или изгоняют в район, известный как Колонии, где они вынуждены убирать токсичные отходы, пока не умрут. Гомосексуалистов, которых называют «неженщинами», «немужчинами» и «гендерными предателями», также высылают в колонии.

Символика

Весь сериал выстроен на символах. Люди становятся одинаковыми и делятся только по принципам фертильности и социального статуса (военных регалий). Служанки носят еще более устрашающие красные костюмы с белыми чепчиками, а остальные одеты в серые вещи. Семьи коммандоров находятся в самом выгодном положении - у них есть власть, деньги, костюмы для мужчин и бирюзовые платья для их жен.

Идея о сохранении рода человеческого становится настолько кричащей, что все живущие Галаада обязаны здороваться фразой "Благословен плод". Каждый, кто смотрел этот сериал, запомнит эти слова на долгие годы.