Кинозрители назвали лучшие российские сериалы уходящего года

Стали известны лучшие, по мнению зрителей, российские сериалы этого года. Рейтинг составил портал kino.mail.ru, учитывая оценки, выставленные с 1 января, и их количество.

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Лидером оказался сериал «Художник» с Андреем Смоляковым и Дарьей Урсуляк в главных ролях. Действие разворачивается в Москве в 1944 году, где орудует суровая банда, которая очень жестоко расправляется с людьми. Отличительная особенность главаря: он пишет портреты убитых и оставляет их на месте преступления, за это ему и дали кодовое имя - Художник.

На втором месте – сериал «Начальник разведки». В центре сюжета биография значимой в СССР фигуры, Павла Фитина. Выросший в простой крестьянской семье, он совершил головокружительную карьеру, и уже в 31 год стал руководителем внешней разведки органов госбезопасности СССР. Исполнили роли главных шпионов Сергей Марин, Игорь Петренко, Егор Бероев и Екатерина Вилкова.