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3 часа назад

Кинозрители назвали лучшие российские сериалы уходящего 2022 года

Провинция.ру

Стали известны лучшие, по мнению зрителей, российские сериалы этого года. Рейтинг составил портал kino.mail.ru, учитывая оценки, выставленные с 1 января, и их количество.

Кинозрители назвали лучшие российские сериалы уходящего года
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лидером оказался сериал «Художник» с Андреем Смоляковым и Дарьей Урсуляк в главных ролях. Действие разворачивается в Москве в 1944 году, где орудует суровая банда, которая очень жестоко расправляется с людьми. Отличительная особенность главаря: он пишет портреты убитых и оставляет их на месте преступления, за это ему и дали кодовое имя - Художник.

На втором месте – сериал «Начальник разведки». В центре сюжета биография значимой в СССР фигуры, Павла Фитина. Выросший в простой крестьянской семье, он совершил головокружительную карьеру, и уже в 31 год стал руководителем внешней разведки органов госбезопасности СССР. Исполнили роли главных шпионов Сергей Марин, Игорь Петренко, Егор Бероев и Екатерина Вилкова.

Замыкает тройку лидеров многосерийный фильм «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым в главной роли. История рассказывает о вспышке инфекции, которая произошла в 1980 году. Педиатр из Элисты обнаруживает инфекцию в детском отделении больницы. Московский ученый Дмитрий с ужасом осознает масштабы эпидемии и почти детективным образом пытается отыскать нулевого заболевшего.

Сериалы,Сергей Марин,Никита Ефремов,Дарья Урсуляк,Егор Бероев,Андрей Смоляков,Екатерина Вилкова,Игорь Петренко,
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