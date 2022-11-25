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4 часа назад

В Лондон в феврале: Netflix опубликовал постер четвёртого сезона «Ты»

Игромания.ру

Стриминговый канал Netflix напомнил о скором возвращении любимых героев: в 2024 году мы увидим четвёртый сезон остросюжетного сериала «Ты». Его премьера состоится 10 февраля. Но наверняка многие решат подождать, пока выйдет вторая часть сезона, поскольку финал мы увидим лишь 10 марта.

Netflix опубликовал постер четвёртого сезона «Ты»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

О сериале «Ты» заговорили ещё в 218 году, когда первый сезон появился на канале Lifetime. Его главный герой, Джо Голдберг в исполнении Пенна Бэджли, обожает книги и девушек. При этом он готов на всё ради своей любви, и «на всё» означает именно «на всё».

В финале третьего сезона Джо, переживший драматическое расставание с женой и друзьями, отправляется на поиски своей новой любви, Мариенн Беллами (Тати Габриэль). Поиски заводят его в Лондон, и здесь он вживается в роль профессора Джонатана Мура. И пытается наладить отновшения с новыми коллегами.

Сериалы,Netflix,
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