Netflix опубликовал постер четвёртого сезона «Ты»

Стриминговый канал Netflix напомнил о скором возвращении любимых героев: в 2024 году мы увидим четвёртый сезон остросюжетного сериала «Ты». Его премьера состоится 10 февраля. Но наверняка многие решат подождать, пока выйдет вторая часть сезона, поскольку финал мы увидим лишь 10 марта.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

О сериале «Ты» заговорили ещё в 218 году, когда первый сезон появился на канале Lifetime. Его главный герой, Джо Голдберг в исполнении Пенна Бэджли, обожает книги и девушек. При этом он готов на всё ради своей любви, и «на всё» означает именно «на всё».