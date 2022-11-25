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4 часа назад

В Германии снимут ремейк "Эйфории"

Газета.Ruиещё 1

Немецкая компания Zeitsprung Pictures снимет ремейк популярного сериала «Эйфория». Об этом пишет Variety.

В Германии снимут ремейк "Эйфории"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оригинальная версия была спродюсирована Tedy Productions и транслировалась израильской телекомпанией HOT. Вскоре последовала американская адаптация шоу от HBO с Зендеей, Джейкобом Элорди и Сидни Суини в главных ролях.

«Мы рады, что огромный успех «Эйфории» продолжает находить отклик в мире, и рады этому новому сотрудничеству», — сказал представитель HOT.

Версия «Эйфории» от HBO рассказывает 17-летней Ру Беннетт, которая вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять взялась за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс стало для Ру знаком надежды.

Сериалы,Эйфория,
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