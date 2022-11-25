Смешнее и ужаснее: чем покорила семейка Аддамс от Бертона

На Netflix состоялась премьера одного из самых ожидаемых сериалов этой осени — «черной» комедии Тима Бертона «Уэнсдей», которая рассказывает о старшей дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. Каким получился сериал и заслуживает ли он внимания, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Уэнсдэй" Кадр из сериала "Уэнсдэй"

В центре сюжета — саркастичная Уэнсдей Аддамс, которая проходит обучение в академии Невермор, где полно таких учеников, как вампиры, оборотни, горгоны и сирены. Правда, девушка чувствует себя в заведении изгоем, намереваясь сбежать при первом удобном случае. Однако не тут-то было, школьница обнаруживает в себе дар получать пророческие видения при прикосновении к людям и вещам. Теперь Уэнсдей предстоит предотвратить серию убийств, обуздать свои сверхспособности и разгадать тайну, которая объединила ее родителей 25 лет назад.

Видео дня

Режиссером четырех из восьми эпизодов, а также исполнительным продюсером сериала выступил Тим Бертон, впервые решивший полноценным образом попробовать силы в сериалах. Проект хоть формально и отталкивается от фильмов Барри Зоненфельда, вышедших в 1991 и 1993 годах, но по духу куда ближе к другим проектам стримингового сервиса Netflix о сложностях взросления, попытках обрести себя и непростых взаимоотношениях, неизбежно возникающих в замкнутом школьном социуме, — вроде «Элиты» или «Ривердейла». Даже отчетливо чувствующееся влияние Бертона в срежиссированных им первых четырех эпизодах уступает место конфликту «инаковости» с желанием обрести единомышленников, временами разбавляемому мистическими загадками.

Кадр из сериала "Уэсндей"

На Rotten Tomatoes у «Уэнсдэй» скромные 65% рейтинга, а на Metacritic – 62%. Зато на IMDb сериал получил от зрителей 8,1 баллов из 10.

Вот, что пишут зарубежные СМИ о проекте: «Сериал изобилует восхитительными декорациями, идеально проработанными костюмами и нестандартным юмором, в котором мрачное смешивается со смешным», — отметил журналист Metro.

А вот CBR назвал сериал непримечательной подростковой драмой в атмосфере «Семейки Аддамс»: «Культовые готические персонажи оказываются в ловушке обычной мистической драмы о подростках».