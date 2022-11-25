78-летнего актера обвинили в домогательствах

Актер О Ен Су, обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале Netflix «Игра кальмаров», был обвинен в сексуальных домогательствах.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

В четверг отделение Соннамской прокуратуры округа Сувон предъявило О обвинение без задержания по обвинению в том, что он ненадлежащим образом прикоснулся к телу женщины в середине 2017 года.

Сообщается, что жертва подала жалобу на 78-летнего актера в декабре прошлого года. Полиция закрыла дело в апреле этого года без предъявления каких-либо обвинений.

Прокуратура возобновила расследование после апелляции потерпевшего.

Сообщается, что в ходе следствия прокуратуры актер отрицал обвинения.

Согласно JTBC, О объяснил, что он «держал женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера». Он добавил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины.

О, чье настоящее имя О Се-кан, он изучал театр в Университете Донгук и дебютировал как актер в 1963 году. Актер дебютировал на киноэкране в 1965 году в фильме «Приморская деревня», а также снялся в фильме режиссера Ким Ки Дука «Весна». , Лето, осень, зима... и весна» (2003).

Но он был широко известен своей работой в театре, пока не получил роль игрока № 1, также известного как О Иль-нам в «Игре кальмаров».

Актер получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль актера второго плана на телевидении» за роль в «Игре кальмаров» в январе этого года.