От домохозяйки до робота: подборка сериалов ко Дню матери

«Ева, рожай!» — главная героиня Ева, 38-летняя преподавательница танцев, внезапно осознаёт, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда в твою личную жизнь постоянно вмешиваются то мама, то бабушка, поиски достойного мужчины превращаются в задачку со звездочкой.
«Алиса не может ждать» — Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Но мама продолжает твердить, что все наладится и Алиса пойдет на поправку. Родительская любовь или украденное будущее?
«Мамы» — четырехсерийный документальный сериал о материнстве, героини которого –– мамы-миллениалки –– еще недавно были подростками и остаются в душе детьми до сих пор.
«Лучше, чем люди» — 2029 год. Экспериментальный прототип Ариса — человекоподобный супербот нового поколения, считывающий эмоции людей и даже способный на любовь. Случайно авторизовав маленькую девочку Соню, Ариса решает стать ее мамой.
«Нина» — Вместе с детьми домохозяйка Нина переезжает из элитного поселка в съемную квартиру в рабочем районе, где женщине предстоит научиться самостоятельности. Правда, бывшие мужья все равно не оставят ее в одиночестве и привнесут в жизнь семейства много неожиданных проблем.
«Контейнер» — Саша зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства. Она переезжает к заказчикам, чиновнику и его жене, которые видят в ней лишь «контейнер» для ребенка.