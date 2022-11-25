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1 час назад

От домохозяйки до робота: опубликована подборка сериалов ко Дню матери

Кино-Панк

27 ноября, в последнее воскресенье месяца, будет отмечаться – День матери. Онлайн-кинотеатр START подготовил подборку из шести российских сериалов, затрагивающих тему материнства.

От домохозяйки до робота: подборка сериалов ко Дню матери
Фото: Кино-ПанкКино-Панк
Список выглядит так:
  1. «Ева, рожай!» — главная героиня Ева, 38-летняя преподавательница танцев, внезапно осознаёт, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда в твою личную жизнь постоянно вмешиваются то мама, то бабушка, поиски достойного мужчины превращаются в задачку со звездочкой.
  2. «Алиса не может ждать» — Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Но мама продолжает твердить, что все наладится и Алиса пойдет на поправку. Родительская любовь или украденное будущее?
  3. «Мамы» — четырехсерийный документальный сериал о материнстве, героини которого –– мамы-миллениалки –– еще недавно были подростками и остаются в душе детьми до сих пор.
  4. «Лучше, чем люди» — 2029 год. Экспериментальный прототип Ариса — человекоподобный супербот нового поколения, считывающий эмоции людей и даже способный на любовь. Случайно авторизовав маленькую девочку Соню, Ариса решает стать ее мамой.
  5. «Нина» — Вместе с детьми домохозяйка Нина переезжает из элитного поселка в съемную квартиру в рабочем районе, где женщине предстоит научиться самостоятельности. Правда, бывшие мужья все равно не оставят ее в одиночестве и привнесут в жизнь семейства много неожиданных проблем.
  6. «Контейнер» — Саша зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства. Она переезжает к заказчикам, чиновнику и его жене, которые видят в ней лишь «контейнер» для ребенка.
Сериалы,Лучше, чем люди,
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