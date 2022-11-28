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1 час назад

На Netflix появится сериал "Калейдоскоп" с инновационной структурой эпизодов

Газета.Ruиещё 1

1 января 2023 года на Netflix выйдет экспериментальный сериал режиссера Эрика Гарсия "Калейдоскоп". Особенность проекта заключается в том, что серии можно будет смотреть в любом порядке.

Сериал "Калейдоскоп" выйдет с особенной структурой эпизодов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет рассказывает о крупном ограблении, которое пытается организовать банда опытных воров.

Повествование основано на реальных событиях, когда во время урагана Сэнди на Манхеттене пропало $70 млрд в ценных облигациях.

Хронометраж событий в сериале растянется на 25 лет, каждая серия - часть головоломки, которую грабители попытаются решить, чтобы заполучить желаемое.

В главных ролях сыграют Джанкарло Эспозито, Вера Пас и Тати Габриэль. Продюсированием проекта занимается Ридли Скотт.

Сериалы,Скотт Ридли,Джанкарло Эспозито,Netflix,
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