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3 часа назад

Лучшая подруга королевы Елизаветы II : «Сериал "Корона" — настоящая фантазия, и это меня сильно злит!»

Mainstyle

В минувший четверг на передаче «Женский час», которую можно увидеть на канале BBC Radio 4, выступила лучшая подруга королевы Елизаветы II — леди Энн Гленконнер. Стоит отметить, что леди Энн стала фрейлиной сестры Её Величества — принцессы Маргарет ещё в 1953 году, однако помимо этого с монархом её связывали трогательные и доверительные отношения. Гленконнер не могла не прокомментировать исторический сериал «Корона», который напрямую связан с жизнью монаршей семьи. Однако леди Энн заявила, что из общего у сериала с монархией только название, остальное — сплошная выдумка.

Лучшая подруга королевы Елизаветы II : «Сериал "Корона" — фантазия, и это меня сильно злит!»
Фото: MainstyleMainstyle

«Это так несправедливо по отношению к членам королевской семьи. Беда в том, что люди, особенно в Америке, полностью верят в это. Это так раздражает. Я не смотрю "Корону", потому что этот сериал очень сильно меня злит», — отрезала леди Энн.

Больше всего Гленконнер задела история со смертью сестры принца Филиппа — принцессы Греции Сесиль, которая погибла в авиакатастрофе в 1937 году. В сериале именно герцог Эдинбургский заставил Сесиль полететь этим обречённым на трагедию рейсом. «Это совершенная неправда. Я думаю, что говорить что-то подобное о людях — это ужасно. Никто не хочет, чтобы отношения внутри королевской семьи были разгромлены таким образом», — отметила она.

Леди Энн также рассказала, что общалась с Хеленой Бонем, которая в сериале сыграла принцессу Маргарет. Оказалось, актриса тоже не была в восторге от некоторых моментов сценария, однако это её работа. «Она спросила у меня мнение о сериале, но я честно сказала ей, что разочарована. Хелена ответила, что понимает меня, но она актриса — это её работа, она должна делать то, что написано в сценарии», — сказала Гленконнер. Стоит отметить, что многие из высокопоставленных лиц, которые были приближены к британской короне, отнесли сериал скорее к жанру исторической фантастики, ведь многие моменты из жизни монархии были искажены или изменены полностью.

Сериалы,Елизавета II,
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