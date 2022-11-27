Лучшая подруга королевы Елизаветы II : «Сериал "Корона" — фантазия, и это меня сильно злит!»

В минувший четверг на передаче «Женский час», которую можно увидеть на канале BBC Radio 4, выступила лучшая подруга королевы Елизаветы II — леди Энн Гленконнер. Стоит отметить, что леди Энн стала фрейлиной сестры Её Величества — принцессы Маргарет ещё в 1953 году, однако помимо этого с монархом её связывали трогательные и доверительные отношения. Гленконнер не могла не прокомментировать исторический сериал «Корона», который напрямую связан с жизнью монаршей семьи. Однако леди Энн заявила, что из общего у сериала с монархией только название, остальное — сплошная выдумка.

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«Это так несправедливо по отношению к членам королевской семьи. Беда в том, что люди, особенно в Америке, полностью верят в это. Это так раздражает. Я не смотрю "Корону", потому что этот сериал очень сильно меня злит», — отрезала леди Энн.

Больше всего Гленконнер задела история со смертью сестры принца Филиппа — принцессы Греции Сесиль, которая погибла в авиакатастрофе в 1937 году. В сериале именно герцог Эдинбургский заставил Сесиль полететь этим обречённым на трагедию рейсом. «Это совершенная неправда. Я думаю, что говорить что-то подобное о людях — это ужасно. Никто не хочет, чтобы отношения внутри королевской семьи были разгромлены таким образом», — отметила она.