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3 часа назад

Авторы сериала "1899" рассказали о планах снять три сезона шоу

Газета.Ru

Создатели мистического триллера «1899» Янтье Фризе и Баран бо Одарм сообщили, что планируют растянуть сериал на три сезона, как и свой предыдущий хит «Тьма». Об этом они рассказали в интервью IndieWire.

Авторы сериала "1899" рассказали о планах снять три сезона шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Фризе, в первом сезоне была обозначена большая тема, которая в случае продления проекта получит развитие во втором сезоне, а заключение — в третьем. Также кинематографист отметил, что они с Одармом уже придумали финал «1899»:

«Мы всегда знаем конечную точку, конец пути, самое большое открытие из всех».

Сюжет «1899» вращается вокруг пассажиров и экипажа трансатлантического лайнера «Керберос». На полпути из Европы в США он натыкается на точно такое же судно «Прометей», пропавшее четыре месяца назад. После контакта с кораблем-призраком на борту «Кербероса» начинают происходить странности. Подробнее о шоу можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

Сериалы,Прометей,Янтье Фризе,
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