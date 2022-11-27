Авторы сериала "1899" рассказали о планах снять три сезона шоу

Создатели мистического триллера «1899» Янтье Фризе и Баран бо Одарм сообщили, что планируют растянуть сериал на три сезона, как и свой предыдущий хит «Тьма». Об этом они рассказали в интервью IndieWire.

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По словам Фризе, в первом сезоне была обозначена большая тема, которая в случае продления проекта получит развитие во втором сезоне, а заключение — в третьем. Также кинематографист отметил, что они с Одармом уже придумали финал «1899»:

«Мы всегда знаем конечную точку, конец пути, самое большое открытие из всех».