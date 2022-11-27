Авторы сериала "1899" рассказали о планах снять три сезона шоу

Создатели мистического триллера «1899» Янтье Фризе и Баран бо Одарм сообщили, что планируют растянуть сериал на три сезона, как и свой предыдущий хит «Тьма». Об этом они рассказали в интервью IndieWire.
По словам Фризе, в первом сезоне была обозначена большая тема, которая в случае продления проекта получит развитие во втором сезоне, а заключение — в третьем. Также кинематографист отметил, что они с Одармом уже придумали финал «1899»:
«Мы всегда знаем конечную точку, конец пути, самое большое открытие из всех».
Сюжет «1899» вращается вокруг пассажиров и экипажа трансатлантического лайнера «Керберос». На полпути из Европы в США он натыкается на точно такое же судно «Прометей», пропавшее четыре месяца назад. После контакта с кораблем-призраком на борту «Кербероса» начинают происходить странности. Подробнее о шоу можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».