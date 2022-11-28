Сериал "Дюна: Сестричество" лишился шоураннера

Сценаристка Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай») ушла с позиции шоураннерки научно-фантастического сериала «Дюна: Сестричество», который станет приквелом фильма Дени Вильнева «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей компании WarnerMedia.

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Адему-Джон сохранила за собой функции исполнительной продюсерши. Ее коллега Элисон Шапкер останется единственной шоураннеркой «Сестричества», съемки которого стартовали в Будапеште во вторник, 22 ноября.

Одним из продюсеров «Сестричества» выступает режиссер Дени Вильнев, который в настоящий момент также занят производством второго фильма «Дюна» (его выход запланирован на 17 ноября 2023 года). Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначен Юхан Ренк, снявший все пять серий «Чернобыля».