Сериал "Дюна: Сестричество" лишился шоураннера

Сценаристка Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай») ушла с позиции шоураннерки научно-фантастического сериала «Дюна: Сестричество», который станет приквелом фильма Дени Вильнева «Дюна» по роману Фрэнка Герберта. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей компании WarnerMedia.
Адему-Джон сохранила за собой функции исполнительной продюсерши. Ее коллега Элисон Шапкер останется единственной шоураннеркой «Сестричества», съемки которого стартовали в Будапеште во вторник, 22 ноября.
Основой шоу станет книга Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны» о тайном женском ордене Бене Гессерит. В актерский состав «Сестричества» вошли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Ширли Хендерсон («На игле», фильмы о Гарри Поттере), Индира Варда («Игра престолов») и Трэвис Фиммел («Викинги»).
Одним из продюсеров «Сестричества» выступает режиссер Дени Вильнев, который в настоящий момент также занят производством второго фильма «Дюна» (его выход запланирован на 17 ноября 2023 года). Постановщиком первых двух эпизодов сериала назначен Юхан Ренк, снявший все пять серий «Чернобыля».
Премьера «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, в 2023 году.