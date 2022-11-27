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1 час назад

Вышел тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город"

Газета.Ru

Канал AMC выпустил первый тизер предстоящего мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», который станет одним из спин-оффов завершившейся после 11 сезонов зомби-драмы «Ходячие мертвецы».

Вышел тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новое шоу расскажет о героях Лорен Коэн и Джеффри Дина Моргана — Мэгги и Нигане, — которые оказываются на постапокалиптическом Манхэттене, давно отрезанном от большой земли.

Съемки проекта проходили с июля по октябрь 2022 года, выход «Мертвого города» должен состояться в апреле 2023-го. Всего сериал будет состоять из шести эпизодов.

Ранее «Газета.Ru» выпустила к финалу «Ходячих мертвецов» фотогалерею, где сравнила, как выглядели актеры из последних сезонов «Ходячих мертвецов» во время зомби-апокалипсиса и на красной дорожке.

Сериалы,Лорен Коэн,Джеффри Морган,
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