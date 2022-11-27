Вышел тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город"

Канал AMC выпустил первый тизер предстоящего мини-сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город», который станет одним из спин-оффов завершившейся после 11 сезонов зомби-драмы «Ходячие мертвецы».

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Новое шоу расскажет о героях Лорен Коэн и Джеффри Дина Моргана — Мэгги и Нигане, — которые оказываются на постапокалиптическом Манхэттене, давно отрезанном от большой земли.

Съемки проекта проходили с июля по октябрь 2022 года, выход «Мертвого города» должен состояться в апреле 2023-го. Всего сериал будет состоять из шести эпизодов.