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2 часа назад

Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль» по комиксам DC

Слово и Дело

Стриминговый сервис HBO опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль». Его первая часть станет доступна к просмотру 8 декабря.

Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Роковой патруль» является спин-оффом сериала «Титаны», однако его события разворачиваются в параллельной вселенной. Главными героями проекта выступают незадачливые супергерои, в числе которых Роботмен, Негативный человек, Сумасшедшая Джейн, Эластичная девушка и Киборг. Роли в сериале исполнили Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Алан Тьюдик, Мэтт Бомер, Брендан Фрэйзер и Тимоти Далтон.

Первую часть сериала покажут 8 декабря на платформе HBO Max. Для россиян он будет доступен с 9 декабря на «Кинопоиске».

Сериалы,Титан,Эйприл Боулби,Алан Тьюдик,Тимоти Далтон,Мэтт Бомер,
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