Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль»

Стриминговый сервис HBO опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль». Его первая часть станет доступна к просмотру 8 декабря.
«Роковой патруль» является спин-оффом сериала «Титаны», однако его события разворачиваются в параллельной вселенной. Главными героями проекта выступают незадачливые супергерои, в числе которых Роботмен, Негативный человек, Сумасшедшая Джейн, Эластичная девушка и Киборг. Роли в сериале исполнили Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Алан Тьюдик, Мэтт Бомер, Брендан Фрэйзер и Тимоти Далтон.
Первую часть сериала покажут 8 декабря на платформе HBO Max. Для россиян он будет доступен с 9 декабря на «Кинопоиске».