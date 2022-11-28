Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Роковой патруль»

«Роковой патруль» является спин-оффом сериала «Титаны», однако его события разворачиваются в параллельной вселенной. Главными героями проекта выступают незадачливые супергерои, в числе которых Роботмен, Негативный человек, Сумасшедшая Джейн, Эластичная девушка и Киборг. Роли в сериале исполнили Дайан Герреро, Эйприл Боулби, Алан Тьюдик, Мэтт Бомер, Брендан Фрэйзер и Тимоти Далтон.