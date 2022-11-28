Началась разработка еще одного спин-оффа сериала «Ведьмак»

В центре нового спин-оффа окажутся бродяги из криминальной группировки «Крысы».

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В сериале расскажут их историю после появления в третьем сезоне «Ведьмака». Других подробностей о спин-оффе пока нет, пишет портал Redanian Intelligence.

Банда «Крыс» впервые появилась в четвёртой книге из цикла «Ведьмак». Она вышла под названием «Час Презрения». В ней рассказывалось о том, как Цири помогла одному из членов банды сбежать из плена.

Также Netflix готовит к выходу спин-офф под названием «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоится 25 декабря.