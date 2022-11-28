Началась разработка еще одного спин-оффа сериала «Ведьмак»

В центре нового спин-оффа окажутся бродяги из криминальной группировки «Крысы».
В сериале расскажут их историю после появления в третьем сезоне «Ведьмака». Других подробностей о спин-оффе пока нет, пишет портал Redanian Intelligence.
Банда «Крыс» впервые появилась в четвёртой книге из цикла «Ведьмак». Она вышла под названием «Час Презрения». В ней рассказывалось о том, как Цири помогла одному из членов банды сбежать из плена.
Также Netflix готовит к выходу спин-офф под названием «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоится 25 декабря.
Третий сезон «Ведьмака» выйдет в России 23 июня 2023 года.