Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Началась разработка еще одного спин-оффа сериала «Ведьмак»

runews24.ru

В центре нового спин-оффа окажутся бродяги из криминальной группировки «Крысы».

Началась разработка еще одного спин-оффа сериала «Ведьмак»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В сериале расскажут их историю после появления в третьем сезоне «Ведьмака». Других подробностей о спин-оффе пока нет, пишет портал Redanian Intelligence.

Банда «Крыс» впервые появилась в четвёртой книге из цикла «Ведьмак». Она вышла под названием «Час Презрения». В ней рассказывалось о том, как Цири помогла одному из членов банды сбежать из плена.

Также Netflix готовит к выходу спин-офф под названием «Ведьмак: Происхождение». Его премьера состоится 25 декабря.

Третий сезон «Ведьмака» выйдет в России 23 июня 2023 года.

Сериалы,Крыса,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители