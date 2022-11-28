Netflix работает над еще одним спин-оффом «Ведьмака»

По информации издания Redanian Intelligence, Netflix разрабатывает ещё один спин-офф сериала «Ведьмак». Его посвятят криминальной банде «Крысы», с которой будет непосредственно связана сама Цири.

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В книгах Анджея Сапковского Цири некоторое время была в составе «Крыс». Сообщается, что в третьем сезоне «Ведьмака» крысы появятся в паре эпизодов и именно тогда Цири впервые встретится с ними. Между третьим и четвёртым сезонами как раз и выпустят спин-офф.

Redanian Intelligence показало актёров, которые сыграют «Крыс». Среди них: Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александра и Эгги Адамс.

Других деталей спин-оффа нет. Неизвестна и его примерная дата выхода, а вот премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Начиная с четвёртого сезона роль Геральта передадут Лиаму Хемсворту.