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3 часа назад

Netflix работает над еще одним спин-оффом «Ведьмака»

Чемпионат.comиещё 2

По информации издания Redanian Intelligence, Netflix разрабатывает ещё один спин-офф сериала «Ведьмак». Его посвятят криминальной банде «Крысы», с которой будет непосредственно связана сама Цири.

Netflix работает над еще одним спин-оффом «Ведьмака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В книгах Анджея Сапковского Цири некоторое время была в составе «Крыс». Сообщается, что в третьем сезоне «Ведьмака» крысы появятся в паре эпизодов и именно тогда Цири впервые встретится с ними. Между третьим и четвёртым сезонами как раз и выпустят спин-офф.

Redanian Intelligence показало актёров, которые сыграют «Крыс». Среди них: Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александра и Эгги Адамс.

Других деталей спин-оффа нет. Неизвестна и его примерная дата выхода, а вот премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится летом 2023 года. Начиная с четвёртого сезона роль Геральта передадут Лиаму Хемсворту.

А 25 декабря выйдет шоу «Ведьмак: Происхождение». События сериала развернутся за 1200 лет до истории оригинального «Ведьмака».

Сериалы,Крыса,Фабиан Маккаллум,Лиам Хемсворт,Netflix,
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