Названа дата премьеры второго сезона «Ресторана по понятиям»

Продолжение комедийного сериала «Ресторан по понятиям» выйдет на телеканале ТНТ 12 декабря.

Кадр из сериала "Ресторан по понятиям"

Фото: Кадр из сериала "Ресторан по понятиям" Кадр из сериала "Ресторан по понятиям"

Сценарием занимался Гайк Асатрян («Манюня», «Бедный олигарх»), а режиссёрское кресло вновь занял Давид Дадунашвили («Сны»). Продюссируют проект братья Андреасяны, Тина Канделаки , Софья Митрофанова и другие.

По словам исполнителя роли Кощея Владимира Сычёва, «во втором сезоне зрители увидят серьёзные изменения» во внутреннем мире героев.

Дмитрий Дюжев, сыгравший Кувалду, рассказал, что и его герой претерпел ряд метаморфоз и у него «случилась переоценка ценностей».