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1 час назад

Названа дата премьеры второго сезона «Ресторана по понятиям»

RT на русском

Продолжение комедийного сериала «Ресторан по понятиям» выйдет на телеканале ТНТ 12 декабря.

Названа дата премьеры второго сезона «Ресторана по понятиям»
Фото: Кадр из сериала "Ресторан по понятиям"Кадр из сериала "Ресторан по понятиям"

В новом сезоне «Ресторана по понятиям» к своим ролям вернутся Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Владимир Вдовиченков и Владимир Сычёв. К звёздному касту также присоединятся Мария Кравченко и Иван Охлобыстин, а в ролях-камео выступят иллюзионист Сергей Сафронов и певица Люся Чеботина.

Сценарием занимался Гайк Асатрян («Манюня», «Бедный олигарх»), а режиссёрское кресло вновь занял Давид Дадунашвили («Сны»). Продюссируют проект братья Андреасяны, Тина Канделаки, Софья Митрофанова и другие.

По словам исполнителя роли Кощея Владимира Сычёва, «во втором сезоне зрители увидят серьёзные изменения» во внутреннем мире героев.

Дмитрий Дюжев, сыгравший Кувалду, рассказал, что и его герой претерпел ряд метаморфоз и у него «случилась переоценка ценностей».

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