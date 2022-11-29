Каким получился сериал «Уэнсдей»

Кто не знает Семейку Аддамс? Взрослые помнят её из фильмов своего детства, а дети знакомы с этой историей по недавним мультфильмам. Уже чувствуете ностальгию? Стриминговый сервис Netflix тоже почувствовал — и выпустил жутко интересный сериал про Уэнсдей Аддамс — он так и называется, «Уэнсдей». Режиссёр — Тим Бёртон, в представлении не нуждается.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру посмотрел новинку и рассказывает о ней без спойлеров. Подходит ли сериал, чтобы скоротать семейный зимний вечер?

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О чём сюжет?

Юную Уэнсдей Аддамс отправляют в школу для изгоев Невермор после того, как она натравила пираний на своих одноклассников в обычной школе. Она не рассчитывает продержаться тут долго, но её внимание притягивает мрачная семейная тайна, которая как-то связана с академией.

Девочка пытается овладеть своими внезапно открывшимися способностями, раскрыть секреты окружающих её людей, подружиться без вреда для психики друзей, помешать чудовищной череде убийств, терроризировавшей местный город, и разгадать сверхъестественную тайну, которую скрыли её родители 25 лет назад.

Что показали в сериале?

№ 1. Продолжение любимой истории — с отсылками на оригинал

Уэнсдей Аддамс в новом сериале от Netflix так же хороша, как и в оригинальных работах. Она достаточно мрачная для того, чтобы понравиться фанатам старых экранизаций, и достаточно современная для новых поклонников. К тому же, Мортиша, Гомес и Пагсли выглядят прямо как в комиксах 1988 года, и это круто!

Среди фоновых персонажей также засветились Ларч, дворецкий мрачного семейства, и дядя Фестер, любимый родственник Уэнсдей.

А уж про Вещь и вовсе не стоит говорить: если вы помните живую руку из оригинальных фильмов, радуйтесь — тут она перетягивает на себя всё внимание. Вещь очаровательная, и она захватила сердца не только учеников Академии Невермор, но и зрителей.

№ 2. Звёздный состав

Сериал «Уэнсдей» может похвастаться действительно знаковым составом звёзд — причём не только актёров, но и, например, режиссёром. Шоу снял Тим Бёртон, и его фирменный стиль угадывается в каждом кадре. Да и кто, как не Бёртон может воплотить на экране историю Уэнсдей Аддамс?

А что там по актёрам? Главную героиню сыграла юная, но уже очень опытная актриса Дженна Ортега. Вопреки сомнениям фанатов, она справилась восхитительно — её Уэнсдей сразу же стала любимицей зрителей.

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Мортишу Аддамс сыграла Кэтрин Зета-Джонс, Гомеса воплотил на экране Луис Гусман. Директрису академии сыграла Гвендолин Кристи, а Кристина Риччи, которая известна фанатам оригинальной «Семейки Аддамс» по роли Уэнсдей, сыграла учительницу Мэрилин Торнхилл. Присмотритесь к ней во время просмотра.

№ 3. История взросления

Уэнсдей — больше не мрачная девочка с косичками, она… мрачный подросток с косичками. А с чего бы ей меняться, если мы любим её и так? Она мечтает сбежать из школы и писать романы в своём стиле, однако Невермор не отпустит её просто так: школа затягивает её в водоворот страстей и старых тайн. Настолько старых, что затронут даже время охоты на ведьм и пилигримов.

Смотря серии, можно точно сказать: Уэнсдей выросла. Она стала настоящей красавицей, однако интересуют её всё ещё не мальчики, а более мрачные вещи. Например, разгадывание древних тайн и месть за обиду, причинённую её предкам. Впрочем, без любовной линии не обошлось — и даже любовного треугольника — но всё не так однозначно, как вам кажется.

№ 4. Жуткий Хогвартс

Академия Невермор не просто так названа в честь Эдгара Аллана По. В этой школе учатся самые разные студенты, которые по тем или иным причинам не вписались в «нормальное» общество. Проще говоря, это учебное заведение для нежити. Там учатся вампиры, оборотни, русалки и сирены, существа с самыми необычными магическими способностями. Однако Уэнсдей умудряется выделяться даже в такой экстравагантной компании. №

5. Невозможно оторваться

У «Уэнсдей» увлекательный сюжет — конечно, никаких сценарных откровений или гениальных ходов ждать не стоит, но от просмотра точно не получится оторваться до самого конца. Зато в шоу много сюжетных линий, которые так или иначе пересекаются. Уэнсдей спорит с родителями, уверенная, что они пытаются слепить из неё копию матери. В школе героиня пытается смириться с необходимостью общаться с другой нежитью — и, как ни странно, вливается в их общество, пускай делает это в своём уникальном стиле.

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После своей выходки в предыдущей школе она вынуждена посещать психолога — терапевтка выглядит ну очень подозрительно, и явно что-то скрывает. Пытаясь сбежать с сеанса, Уэнсдей встречает Тайлера, сына шерифа, работающего в местной кофейне — между ними, кажется, мелькает искра, но главная героиня не знает, как должны строиться отношения между людьми. А ещё в городе творится что-то неладное — а истоки этого нужно искать далеко в прошлом.

№ 6. Герои, которых невозможно не полюбить

Уэнсдей мы любим заочно, хотя в сериале она и раскрывается с другой стороны. А что там с второстепенными персонажами? Их тоже много, и они чудесные. Попав в новую школу, главная героиня знакомится со своей полной противоположностью — не в меру жизнерадостной девочкой-оборотнем Энид. За их постепенно развивающейся дружбой смотреть особенно увлекательно, ведь девочки очень разные.Отдельного упоминания заслуживает мальчик-пчеловод Юджин, который напоминает Уэнсдей младшего брата Пагсли, Тайлер, сын шерифа и любовный интерес главной героини, и Ксавье, художник-медиум, который проявляет чувства к младшей Аддамс.

Стоит ли смотреть шоу?

Однозначно да, если вы фанат оригинальной «Семейки Аддамс» — даже если вы скептично относитесь к новым экранизациям, сериал сможет вас удивить. Визуально проект напоминает другие работы Тима Бёртона и отлично погружает в мрачную атмосферу. Для любителей чёрного юмора и саркастичных героев шоу наверняка станет настоящей находкой. А харизматичная и яркая (пускай и абсолютно чёрно-белая) главная героиня притянет всё ваше внимание на себя.