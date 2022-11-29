Скарлетт Йоханссон проведет ночь в камере смертников

Героиня артистки попробует залезть в душу узнику накануне его казни.

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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон уходит с большого экрана в телевизоры американцев. Артистка получила самую большую в своей карьере роль на телевидении в мини-сериале «Во имя справедливости».

Ей предстоит сыграть журналистку Мэдди Коуарт, которая в погоне за «горячим» материалом добивается разрешения провести последние день и ночь в камере вместе с узником, приговоренным к смертной казни.

По ходу общения героиня несколько забывает о своей профессии, превращаясь просто в женщину, которая пытается разобраться в психологии преступника и в том, что толкнуло его на чудовищные злодеяния.