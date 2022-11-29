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29 минут назад

Скарлетт Йоханссон проведет ночь в камере смертников

Inc-News

Героиня артистки попробует залезть в душу узнику накануне его казни.

Скарлетт Йоханссон проведет ночь в камере смертников
Фото: Inc-NewsInc-News

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон уходит с большого экрана в телевизоры американцев. Артистка получила самую большую в своей карьере роль на телевидении в мини-сериале «Во имя справедливости».

Ей предстоит сыграть журналистку Мэдди Коуарт, которая в погоне за «горячим» материалом добивается разрешения провести последние день и ночь в камере вместе с узником, приговоренным к смертной казни.

По ходу общения героиня несколько забывает о своей профессии, превращаясь просто в женщину, которая пытается разобраться в психологии преступника и в том, что толкнуло его на чудовищные злодеяния.

Проект снимут по мотивам книги Джона Катценбаха 1992, по которой уже снимали полнометражный фильм в 1995 году под названием «Правое дело» с Шоном Коннери в главной роли.

Сериалы,Шон Коннери,Скарлетт Йоханссон,
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