3 русских сериала 2022 года, которые смотрятся на одном дыхании

С каждым годом сериалы отечественного производства радуют киноманов все больше: сюжеты становятся запутанней, многие актеры играют не хуже голливудских, а качество съемки и подавно не уступает зарубежным проектам.

Фото: Кадр из сериала "Жиза" Кадр из сериала "Жиза"

Подробнее о сериалах 2022 года, которые непременно стоит посмотреть – в материале "Рамблера".

"Жиза"

Кадр из сериала "Жиза"

15-летние влюбленные друг в друга подростки решают бежать из детдома и параллельно из своего маленького городка. Чтобы осуществить план, герои крадут деньги у главаря банды. Теперь у них впереди нелегкая дорога, полная опасностей. Удастся ли им преодолеть ее и построить новую жизнь?

"Обоюдное согласие"

Кадр из сериала "Обоюдное согласие"

Молодая учительница Анна приезжает на вечеринку к старым друзьям на яхту. Утром героиня прыгает в море, а после заявляется в мокром платье, с синяками и ссадинами в полицию, чтобы подать заявление об изнасиловании. В преступлении Анна винит людей, которые оказались с ней на яхте.

"Закрыть гештальт"

Кадр из сериала "Закрыть гештальт"