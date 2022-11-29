Александр Робак снялся в ремейке сериала "Пробуждение"

Уроженец Челябинской области Александр Робак снялся в фантастическом сериале «Пробуждение». Вместе с Александром в сериале играет известный российский актер Евгений Миронов.

Фото: Хорошие новости Хорошие новости

По сюжету герой Робака — напарник героя Евгения Миронова, который играет следователя.

Однажды звонок с работы застаёт всех троих в аэропорту перед самой посадкой на самолёт, который должен был унести их к долгожданному совместному отдыху. Вспыхивает скандал. Семья садится в машину, но по пути домой попадает в аварию.

А дальше в жизни Фролова начинается кошмар наяву – она раскалывается на две реальности: в одной его жена погибла, а сын выжил, в другой – наоборот. И эти реальности чередуются день за днём.

В одной у следователя есть старинный друг Саныч (Владимир Ильин), в другой вместо него – психотерапевт Вера (Яна Сексте). В одной из реальностей он продолжает с блеском вести расследования в компании верного напарника Пушкина (Александр Робак), в другой ему навязывают молодого стажёра Новикова (Руслан Герман).

Причём дела в параллельных реальностях начинают странным образом пересекаться. Фролов пытается не сойти с ума, разобраться в произошедшем и постепенно приходит к выводу, что авария по пути из аэропорта не была случайностью.

За 12 серий он поймёт, как сильно был неправ раньше, и полностью переосмыслит свою жизнь.

Отметим, что «Пробуждение» – ремейк одноимённого американского сериала, с большим успехом стартовавшего на телевидении США 10 лет назад. Правда, кроме основной сюжетной канвы, у двух этих проектов мало общего.

Отечественный сериал сохранил динамику и обилие лихо закрученных интриг, но авторы во главе с режиссёром Эдуардом Парри сделали упор на психологизм и развитие главного персонажа.