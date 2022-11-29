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47 минут назад

Александр Робак снялся в ремейке сериала "Пробуждение"

Хорошие новости

Уроженец Челябинской области Александр Робак снялся в фантастическом сериале «Пробуждение». Вместе с Александром в сериале играет известный российский актер Евгений Миронов.

Александр Робак снялся в ремейке сериала "Пробуждение"
Фото: Хорошие новостиХорошие новости

По сюжету герой Робака — напарник героя Евгения Миронова, который играет следователя.

Однажды звонок с работы застаёт всех троих в аэропорту перед самой посадкой на самолёт, который должен был унести их к долгожданному совместному отдыху. Вспыхивает скандал. Семья садится в машину, но по пути домой попадает в аварию.

А дальше в жизни Фролова начинается кошмар наяву – она раскалывается на две реальности: в одной его жена погибла, а сын выжил, в другой – наоборот. И эти реальности чередуются день за днём.

В одной у следователя есть старинный друг Саныч (Владимир Ильин), в другой вместо него – психотерапевт Вера (Яна Сексте). В одной из реальностей он продолжает с блеском вести расследования в компании верного напарника Пушкина (Александр Робак), в другой ему навязывают молодого стажёра Новикова (Руслан Герман).

Причём дела в параллельных реальностях начинают странным образом пересекаться. Фролов пытается не сойти с ума, разобраться в произошедшем и постепенно приходит к выводу, что авария по пути из аэропорта не была случайностью.

За 12 серий он поймёт, как сильно был неправ раньше, и полностью переосмыслит свою жизнь.

Отметим, что «Пробуждение» – ремейк одноимённого американского сериала, с большим успехом стартовавшего на телевидении США 10 лет назад. Правда, кроме основной сюжетной канвы, у двух этих проектов мало общего.

Отечественный сериал сохранил динамику и обилие лихо закрученных интриг, но авторы во главе с режиссёром Эдуардом Парри сделали упор на психологизм и развитие главного персонажа.

Смотрите телепремьеру сериала «Пробуждение» на ТВ-3 по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.

Сериалы,Пробуждение,Руслан Герман,Александр Робак,Эдуард Парри,Владимир Ильин,Евгений Миронов,
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