«Уэнсдей» стал самым успешным шоу в первую неделю релиза

Новый сериал, который вышел на Netflix 23 ноября, после релиза посмотрели 341,2 миллиона часов.

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Шоу побило рекорд по продолжительности просмотра в первую премьерную неделю. Об этом Netflix сообщил в соцсетях.

Сериал «Уэнсдей» стал лидером в 81 стране. Он побил рекорд четвёртого сезона «Очень странных дел».

Отметим, что последнее шоу вышло 27 мая. Его в течение первой недели после релиза смотрели 335,01 миллиона часов.

Самым успешным шоу, среди всех вышедших на Netflix, оказался сериал «Игра в кальмара». Зрители его смотрели 571 миллион часов.