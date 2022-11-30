«Уэнсдей» стал самым успешным шоу в первую неделю релиза

Новый сериал, который вышел на Netflix 23 ноября, после релиза посмотрели 341,2 миллиона часов.
Шоу побило рекорд по продолжительности просмотра в первую премьерную неделю. Об этом Netflix сообщил в соцсетях.
Сериал «Уэнсдей» стал лидером в 81 стране. Он побил рекорд четвёртого сезона «Очень странных дел».
Отметим, что последнее шоу вышло 27 мая. Его в течение первой недели после релиза смотрели 335,01 миллиона часов.
Самым успешным шоу, среди всех вышедших на Netflix, оказался сериал «Игра в кальмара». Зрители его смотрели 571 миллион часов.
Сериал «Уэнсдей» снял и спродюсировал Тим Бёртон, также продюсерами выступили Ал Гоф и Майлс Миллар.
Главную роль в шоу сыграла Дженна Ортега. Также в сериале появились Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.