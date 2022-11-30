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25 минут назад

Сериал «Уэнсдей» стал самым успешным шоу в первую неделю релиза

runews24.ru

Новый сериал, который вышел на Netflix 23 ноября, после релиза посмотрели 341,2 миллиона часов.

«Уэнсдей» стал самым успешным шоу в первую неделю релиза
Фото: runews24.rurunews24.ru

Шоу побило рекорд по продолжительности просмотра в первую премьерную неделю. Об этом Netflix сообщил в соцсетях.

Сериал «Уэнсдей» стал лидером в 81 стране. Он побил рекорд четвёртого сезона «Очень странных дел».

Отметим, что последнее шоу вышло 27 мая. Его в течение первой недели после релиза смотрели 335,01 миллиона часов.

Самым успешным шоу, среди всех вышедших на Netflix, оказался сериал «Игра в кальмара». Зрители его смотрели 571 миллион часов.

Сериал «Уэнсдей» снял и спродюсировал Тим Бёртон, также продюсерами выступили Ал Гоф и Майлс Миллар.

Главную роль в шоу сыграла Дженна Ортега. Также в сериале появились Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Кристина Риччи, Луис Гусман, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

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