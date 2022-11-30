5 главных сериалов декабря 2022 года

В конце уходящего года на сериальном рынке наблюдается некое затишье – все громкие премьеры уже представлены, а стриминговые платформы вовсю начинают постепенно подводить финансовые итоги, подбивая смету и сверяя дебит с кредитом. В связи с этим декабрь не может похвастаться громкими премьерами, но несмотря на это мы все же нашли для вас пять самых интересных проекта, среди которых затесался и один российский. Смотреть подано!

Фото: ГлагоL ГлагоL

1. Замёрзшие (с 1 декабря на ИВИ)

Видео дня

В одном снежном-снежном городе творятся очень тёмные-тёмные дела. Похоже, неискоренима любовь российских режиссеров к теме противостояния маньяков и полицейских. Перед нами очередной детективный триллер с огромным количеством жертв и запутанной «игрой в кошки-мышки».

Действие сериала происходит в одном из северных городков России, в котором однажды вечером находят заледенелый труп голой женщины – жертвой стала жена местного старшего следователя Евгения. Герой впадает в ярость и начинает собственную игру с убийцей, а на помощь ему приходит молодой работник морга Митя, страдающий галлюцинациями. Критики, посмотревшие первые серии, «Замёрзших», сравнивают сериал с такими западными аналогами как «Убийство» и «Мост», отмечая отличную актёрскую игру и общую мрачность повествования, которая только добавляет саспенса происходящему на экране.

2. Сокровище нации: На краю истории — (С 14 декабря на Disney+)

Актер Николас Кейдж сбежал из франшизы «Сокровище нации» с такой скоростью, что даже пятки сверкали. Но кинокомпания Дисней долго не горевала по этому поводу, быстренько нашла звезде замену в лице никому неизвестной молодой актрисы Лизетт Оливеры. И теперь ей придется отдуваться за все сокровища мира.

Из крупных звезд здесь блистает Кэтрин-Зета Джонс, занявшая место антагонистки. Не ждите от сериала особых откровений — перед нами просто очередная попытка создателей выжать из оригинальной франшизы хоть какие-то деньги.

3. Литвиненко (с 16 декабря на AMC+)

Любителям историй, основанных на реальных событиях, очень рекомендуем. В основу этого мини-сериала легло расследование отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко полонием. После выхода этого проекта на экраны предрекаем огромную волну возмущений со стороны российских зрителей трактовкой показанных событий, однако отметим отличную актерскую игру Дэвида Теннанта, воплотившего на экране образ главного героя. Только ради нее сериалу точно стоит дать шанс.

4. 1923 (с 18 декабря на Paramount+)

Шоураннер Тейлор Шеридан, похоже, становится одним из самых значимых деятелей в западной киноиндустрии. Почти каждый его новый проект – настоящий хит. Своё восхождение к успеху сценарист начал с сериала «Йелостоун», который держится на плаву уже пять сезонов и при этом собирает отличные рейтинги. Потом был его приквел «1866», а теперь же нас ждёт сиквел приквела под названием «1923» (надеюсь, что мы не слишком загрузили вас цифрами).

В новый проект Тейлору удалось затащить таких звёзд первой величины, как Харрисон Форд и Хелен Миррен, что уже является половиной успеха. Как следует из названия сериала, его события развернутся в 1923 году, где нас ждет история жизни семейства Даттонов, которым придется столкнуться с многочисленными испытаниями, такими как сухой закон и Великая депрессия.

5. Ведьмак: Происхождение (с 25 декабря на Netflix)

И ещё один приквел на подходе, на этот раз из Вселенной Ведьмака. Изначально создатели сериала хотели рассказать полноценную историю появления на Земле первых ведьмаков и возникновения такого явления, как Сопряжение сфер, пустившего в наш мир огромное количество различных мистических тварей. Однако в процессе съемок и монтажа у приквела урезали бюджет, сократили хронометраж, и теперь вместо полноценного сезона мы получим какой-то жалкий огрызок, состоящий всего из четырех серий. И такое варварское отношение уже говорит о том, что ничего хорошего от конечного продукта ждать не приходится.