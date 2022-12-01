Создателей сериала "Уэнсдэй" обвинили в расизме

Поклонники осудили тот факт, что темнокожая актриса Джой Сандей сыграла «злую девочку» в академии «Невермор», а темнокожий актер Иман Марсон сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. Мэр — также темнокожий актер — по сюжету сериала владеет «Пилигрим Уорлд», который прославляет паломников и колонизаторов.