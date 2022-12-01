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1 час назад

Создателей сериала "Уэнсдэй" обвинили в расизме из-за темнокожих персонажей-хулиганов

Газета.Ru

Сериал «Уэнсдэй» Тима Бертона от Netflix подвергся критике фанатов. Создателей шоу обвиняют в расизме, пишет New York Post.

Создателей сериала "Уэнсдэй" обвинили в расизме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Поклонники осудили тот факт, что темнокожая актриса Джой Сандей сыграла «злую девочку» в академии «Невермор», а темнокожий актер Иман Марсон сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. Мэр — также темнокожий актер — по сюжету сериала владеет «Пилигрим Уорлд», который прославляет паломников и колонизаторов.

Представитель Бертона назвал глупыми обвинения в расизме и заявил, что не станет направлять режиссеру запрос прокомментировать происходящее.

Сериалы,Тим Бертон,Netflix,
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