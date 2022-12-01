Малоизвестные сериалы о врачах, от которых не оторваться

Работа врачей завораживает – особенно тех, кто далек от нее. Вот почему сериалы в жанре медицинской драмы пользуются спросом. Если вы из тех, кто пересмотрел все сезоны "Доктора Хауса" и "Клиники" и ищете что-то не столь нашумевшее, присмотритесь к сериалам из подборки "Рамблера".
Действие сериала, по мотивам автобиографии акушерки Дженнифер Ли, разворачивается в 50-х годах – незадолго до изобретения первых гормональных контрацептивов. Главная героиня живет в монастыре Ноннатус Хаус. Каждый день Дженнифер и ее коллеги выезжают на велосипедах к роженицам, чтобы помочь их малышам появиться на свет. Иногда эти истории вызывают неподдельную нежность, а иногда шок и ужас.
Джеки – талантливая, но вместе с тем грубая и испорченная медсестра. Она старается исправно выполнять свою работу, пока в других сферах ее жизни творится хаос: Джеки изменяет мужу с коллегой, регулярно употребляет обезболивающие, чтобы свыкнуться с реальностью, и каждый день делает непростой выбор.
В центре сюжета Джон Тэкери, который работает хирургом в нью-йоркской больнице. Ее сотрудники стараются использовать самые передовые методы лечения, доступные к началу XX века.
Одним из режиссеров сериала выступил оскароносный Стивен Содерберг, известный по картинам "Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович", "Пиджак", "Траффик" и другим.