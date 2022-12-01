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1 час назад

Малоизвестные сериалы о врачах, от которых не оторваться

Мира Маркина

Работа врачей завораживает – особенно тех, кто далек от нее. Вот почему сериалы в жанре медицинской драмы пользуются спросом. Если вы из тех, кто пересмотрел все сезоны "Доктора Хауса" и "Клиники" и ищете что-то не столь нашумевшее, присмотритесь к сериалам из подборки "Рамблера".

Малоизвестные сериалы о врачах, от которых не оторваться
Фото: Кадр из сериала "Вызовите акушерку"Кадр из сериала "Вызовите акушерку"

"Вызовите акушерку", 2012

Кадр из сериала "Вызовите акушерку"

Действие сериала, по мотивам автобиографии акушерки Дженнифер Ли, разворачивается в 50-х годах – незадолго до изобретения первых гормональных контрацептивов. Главная героиня живет в монастыре Ноннатус Хаус. Каждый день Дженнифер и ее коллеги выезжают на велосипедах к роженицам, чтобы помочь их малышам появиться на свет. Иногда эти истории вызывают неподдельную нежность, а иногда шок и ужас.

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"Сестра Джеки", 2009

Кадр из сериала "Сестра Джеки"

Джеки – талантливая, но вместе с тем грубая и испорченная медсестра. Она старается исправно выполнять свою работу, пока в других сферах ее жизни творится хаос: Джеки изменяет мужу с коллегой, регулярно употребляет обезболивающие, чтобы свыкнуться с реальностью, и каждый день делает непростой выбор.

"Больница Никербокер", 2014

Кадр из сериала "Больница Никербокер"

В центре сюжета Джон Тэкери, который работает хирургом в нью-йоркской больнице. Ее сотрудники стараются использовать самые передовые методы лечения, доступные к началу XX века.

Одним из режиссеров сериала выступил оскароносный Стивен Содерберг, известный по картинам "Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович", "Пиджак", "Траффик" и другим.

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